Polsstokfenomeen Armand Duplantis kan soms niet geloven dat hij in het huwelijksbootje gaat stappen met model en influencer Desiré Inglander. De Zweedse topatleet reageert vol liefde en ontzetting op een speciale dag van zijn verloofde en landgenote.

De 24-jarige Inglander en haar één jaar oudere topatleet gaan binnenkort trouwen en dat moet traditioneel gevierd worden met een vrijgezellenfeest. De ruim 750.000 volgers van Inglander worden door de Zweedse meegenomen tijdens haar speciale weekend met vriendinnen en andere belangrijke personen in haar leven. Ze beleefde een vrijgezellenfeest om nooit te vergeten. Gestoken in blauwe bikini's spendeerden de ongeveer tien vrouwen hun tijd op een mooi boot. Alleen Inglander was als aanstaande bruid in het wit gestoken.

'Wees er klaar voor'

Zelf heeft ze 'geen woorden' voor de mooie tijd die ze ervaren heeft. "Wees klaar voor heel veel bachelorette-content (Engels voor vrijgezellenfeest, red.)", waarschuwde ze haar volgers vast voor de komende dagen. Ze gaat haar volgers dus waarschijnlijk overstelpen met jaloersmakende beelden, ook op het gezamenlijke YouTube-kanaal dat ze samen met haar verloofde Mondo runt. Hij kan zijn ogen alvast niet geloven bij het zien van de stralende foto's van zijn vriendin. "Dayum!", roept hij uit in de reacties op haar Instagram-bericht. Een kreet die zijn bewondering voor haar uitspreekt.

Bijna een jaar verloofd

Op 11 oktober 2024 vroeg Duplantis Inglander ten huwelijk, waarop ze met 'ja' antwoordde. Een officiële trouwdatum is nog niet bekend en mogelijk laat die nog wel heel even op zich wachten. Duplantis moet namelijk eerst aan het werk op het één na grootste toernooi van de atletiekkalender. Na olympisch goud in Parijs vorig jaar zomer, wacht van 13 tot en met 21 september de WK atletiek in Japan op de Zweedse polsstokhoogspringer

Wereldrecord en wereldkampioen?

De in Amerika geboren Duplants is al tweevoudig wereldkampioen, maar zou na goud in Boedapest (2023) en Eugene (2022) nu ook in Azië de wereldtitel kunnen pakken. De Japanse fans hopen ook toeschouwer te zijn van een nieuw wereldrecord. De Zweed is al jaren dominant in zijn sport en probeert regelmatig de lat letterlijk met één centimeter te verleggen. Momenteel is hij houder van zijn eigen wereldrecord met een hoogte van 6,29 meter. Op de WK, met de bruiloft wellicht in het verschiet, hopen hij en de rest van de atletiekwereld dat hij tot nieuwe hoogten kan komen.