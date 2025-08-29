Het wereldberoemde polsstokfenomeen Armand Duplantis vroeg vorig jaar zijn vriendin Desiré Inglander ten huwelijk. Voordat ze elkaar het jawoord zullen geven, is het eerst tijd voor een uitgebreid vrijgezellenfeest. Topatlete Femke Bol kan vast inspiratie opdoen na haar eigen verloving.

Inglander werd verrast door haar vriendinnen in matchende wit-blauwe outfits. Ze pakken groots uit met het vrijgezellenfeest. De festiviteiten zullen van donderdag tot en met zondag plaatsvinden volgens de uitnodiging die op Instagram te zien is.

De verloofde van de polsstokhoogspringer is ook volledig in stijl uitgedost. Ze draagt een sjerp met de tekst 'Bride to be' en een haarclip en glitterpet met Bride erop. Haar vriendinnen hebben ook de hotelkamer versierd met zilveren ballonnen en een hoop foto's van Inglander.

Femke Bol

De Nederlandse Bol reageert meteen enthousiast met wel vier smileys met hartjesogen. Ze zal ongetwijfeld al uitkijken naar haar eigen vrijgezellenfeest. Ze verloofde zich begin juli met haar vriend Ben Broeders. De 30-jarige Belg is ook polsstokhoogspringer.

Populair koppel

De Zweedse Inglander en Duplantis zijn sinds de Olympische Spelen van Parijs misschien wel het populairste koppel in de atletiek. Duplantis verbrak daar voor de negende keer het wereldrecord (6,25 meter) en rende meteen naar het model toe voor een innige kus.

Sindsdien is dat tafereel nog een paar keer herhaald. Dit jaar verbeterde Duplantis zijn record al drie keer. Hij deed dat deze maand nog bij een wedstrijd in Boedapest en vierde vervolgens weer op intieme wijze een feestje met zijn verloofde.

Op 9 oktober vroeg de atleet zijn geliefde ten huwelijk tijdens een fotoshoot voor Vogue. "Desiré brengt me zo'n geweldige balans in het leven", vertelde hij eerder over Inglander. "Het is zo fijn om thuis te kunnen komen en te ontsnappen in een compleet andere wereld."