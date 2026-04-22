Taart, taart en nog eens taart voor Jill Roord en Pien Sanders. Het populaire sportkoppel had deze woensdag wat te vieren. Sanders fietste er speciaal voor naar de winkel.

Jill Roord en Pien Sanders vormen sinds begin 2025 een setje. Na een periode van geruchten werd hun relatie in mei 2025 officieel bevestigd toen Pien in een interview aangaf smoorverliefd te zijn op de Oranje Leeuwin. Eerder waren er al geruchten dat de twee samen waren, door posts over en weer op Instagram.

De romance kwam nadat Sanders een punt achter haar relatie van tien jaar had gezet met hockeyer Thijs van Dam. Roord beëindigde het op haar beurt met de Spaanse Jana Fernández, speelster van Barcelona. In een openhartig interview met LINDA.meiden eind 2025 vertelden de twee dat ze simpelweg de connectie niet meer konden negeren.

Kinderwens

Roord keerde in het voorjaar van 2025 naar Nederland, om voor haar oude liefde FC Twente te gaan voetballen. Hierdoor kon ze in Amsterdam samen gaan wonen met Sanders, die hockeyt bij Den Bosch. Begin 2026 kwam er gezinsuitbreiding: hondje Mardy kwam in hun leven.

Het zorgt ervoor dat de twee al kunnen wennen aan wat ze beiden willen: kinderen. "Dat zou ik wel echt graag willen, zeker over vijf jaar. Misschien al wel twee dan", verklapte Sanders eind 2025. "Ik denk dat we ook daarin heel erg hetzelfde zijn. Dat is wel mijn grootste wens en die van jou ook", sprak Roord destijds.

Verjaardag Jill Roord

Voorlopig zijn ze nog met zijn drietjes thuis. Woensdag 22 april vierde het topsportkoppel een bijzondere dag. Roord blies namelijk 29 kaarsjes uit vanwege haar verjaardag. Daar werd flink mee uitgepakt, zo is op Instagram te zien. Het begon met een krentenbol waarin een kaarsje stond. Later werd dat ingeruild voor zoetigheid in de vorm van taart. Speciaal uitgezocht door Sanders bij de HEMA.

i © Instagram: piensanders

De twee zijn elkaars grootste supporters en zitten, wanneer hun eigen topsportschema's het toelaten, regelmatig bij elkaar op de tribune om aan te moedigen. Onlangs zag Roord hoe Sanders de Euro Hockey League verloor van SCHC.