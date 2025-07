Er lijkt definitief een einde te zijn gekomen aan het liefdesverhaal van toptennisser Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa. Spaanse bronnen bevestigen de relatiebreuk na eerdere geruchten. "De droom is uiteen gespat."

Er werd al gespeculeerd over een relatiebreuk nadat werd opgemerkt dat de twee elkaar niet meer volgen op Instagram. Bovendien verwijderde Tsitsipas alle foto's samen met Badosa van zijn account.

Inmiddels hebben bronnen van het Spaanse medium Hola bevestigd dat Tsitsidosa, zoals het koppel door fans werd genoemd, niet meer bestaat. "De relatie is net uit. Nu hebben ze de eerste ronde op Wimbledon verloren en komt alles samen."

De als negende geplaatste Badosa verloor haar eerste partij in Londen in drie sets (6-2, 3-6, 6-4) van Katie Boulter. Tsitsipas, nummer 26 van de wereld, gaf op met rugklachten na twee verloren sets tegen Valentin Royer.

Na afloop zat de 26-jarige Griek er helemaal doorheen. "Het is heel moeilijk om te beschrijven. Ik voer zoveel gevechten op dit moment. Het is heel pijnlijk om mezef in zo'n situatie te zien. Iets dat ik haat, is opgeven of stoppen tijdens een wedstrijd."

Moeilijke periode

De bronnen konden ook meer vertellen over de moeilijke periode waar de twee momenteel doorheen gaan. "Ze hadden het op professioneel gebied al zwaar door blessures. Dat heeft invloed gehad op hun relatie."

Uiteindelijk werd het ze te veel. "Het gaat niet goed met ze, natuurlijk. Dat is normaal voor elk koppel dat uit elkaar gaat. Ze startten het jaar heel goed en nu spat hun droom uiteen." Ondanks de pijn werd benadrukt dat het een 'gezonde breuk' is. "Er is geen sprake van derde partijen of invloed van familie."

Het stel maakte in 2023 hun relatie bekend. Vorig jaar gingen ze al een tijdje uit elkaar. Ze konden elkaar toch niet missen en na drie weken werd de liefde toch weer aangewakkerd. Nu lijkt er een defenitief einde te zijn gekomen.

Dubbeltoernooi US Open

De twee staan nog wel samen ingeschreven voor het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. "We kunnen weer van elkaars gezelschap genieten op de tennisbaan en zullen wat moois neerzetten", waren de woorden van de Griek bij de aankondiging van hun samenwerking.

