Hij is inmiddels al uitgeschakeld, maar de toptennisser Alexander Zverev is een van de meestgesproken deelnemer van deze editie van Wimbledon. De nummer drie van de wereld werd al in de eerste ronde uitgeschakeld en was vervolgens openhartig over zijn mentale problemen. Nu blijkt hij het ook zonder de steun van zijn geliefde moest doen.

Daar pakt de toonaangevende krant BILD namelijk groot mee uit. Zverev heeft een relatie met Sophia Thomalla (35), die zeven jaar ouder is dan Zverev. Zij reisde ditmaal niet af naar London voor het roemruchte toernooi. Opmerkelijk, aangezien toptennissers veelvuldig worden gesteund door hun partner op belangrijke toernooien.

Dit is de vriendin van Alexander Zverev: Playboy-model met opmerkelijk liefdesleven moet beschuldigde tennisser beteugelen Alexander Zverev hoort al jaren bij de top van de wereld, maar het lukte hem nog altijd niet om een grandslamtoernooi te winnen. Hij gaat in Parijs tijdens Roland Garros een nieuwe poging doen en daarbij wordt hij gesteund door zijn oudere vriendin Sophia Thomalla. Zij moet de toptennisser na flink wat negatieve privéverhalen in toom zien te houden en daar heeft ze genoeg ervaring voor, want haar eigen liefdesleven was ook erg bewogen.

Druk in Duitsland

Thomalla gaf echter de voorkeur aan iets anders. Zij is onder meer bekend als presentatrice en moest in Duitsland daarom reclamespots opnemen. Volgens BILD is het voor haar sowieso niet te moeite om naar een toernooi af te reizen als ze er niet vanaf het begin bij kan zijn.

Grote zorgen om toptennisser na 'alarmerende uitspraken' op Wimbledon: 'Ik heb veel moeilijke periodes doorstaan' In Duitsland maken ze zich flinke zorgen om toptennisser Alexander Zverev. De 28-jarige Duitser deed na zijn uitschakeling op het gras van Wimbledon een aantal 'alarmerende uitspraken' over zijn mentale gesteldheid.

De Duitser verloor in vijf sets van de Fransman Arthur Rinderknech en was een van de vele toptennissers die het toernooi al vroeg moest verlaten. Niet alleen de nederlaag was opvallend, maar ook de persconferentie na afloop van de deceptie deed een hoop stof opwaaien.

Zverev denkt aan therapie

Zverev overweegt namelijk om professionele hulp in te schakelen. "Voor het eerst in mijn leven denk ik dat ik therapie nodig heb", vertelde hij. "Ik heb veel moeilijke periodes doorstaan, in de media en in mijn leven. Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld." Zverev kwam de laatste jaren veelvuldig in het nieuws, ook vanwege een rechtszaak die tegen hem was aangespannen door twee van zijn ex-vriendinnen. Zij beschuldigden hem van mishandeling. Uiteindelijjk werd er een schikking getroffen.

Einde verhaal voor boze Botic van de Zandschulp op Wimbledon Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde uitgeschakeld op Wimbledon. De Nederlander moest de laatste set van zijn partij tegen Alejandrio Davidovich Fokina op donderdag nog uitspelen. Daar was hij erg boos over en Van de Zandschulp was uiteindelijk dan ook de pineut.

De noodkreet van Zverev werd groots opgepakt. BILD sprak van 'alarmerende uitspraken'. "Hij zit er volledig doorheen", was de kop van het artikel. Ook het Duitse NTV was onder de indruk van de openhartige Zverev. "Hij geeft een inkijkje in zijn emotionele wereld."

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.