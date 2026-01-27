Het is voor topsporters geregeld best lastig om alles te bekostigen en daar weet de Duitse Lisa Buckwitz alles van. De 31-jarige staat volgende maand op de Olympische Winterspelen, maar mag daar haar pikante sponsor ook een bedankje voor sturen. Dankzij een opmerkelijke samenwerking kan ze haar carrière als bobsleeër immers financieren.

Buckwitz is niet de eerste de beste. Ze won in 2018 al eens olympisch goud in de tweemansbob en heeft meerdere WK-medailles in de prijzenkast hangen. Toch is haar topsportcarrière niet bepaald een vetpot gebleken. Daardoor moest ze op een creatieve manier op zoek naar inkomsten. En die heeft ze gevonden.

De Duitse heeft immers een samenwerking met OnlyFans, het platform waar gebruikers tegen betaling toegang kunnen krijgen tot exclusieve content van makers. Veel mensen in de porno-industrie verdienen via het medium een behoorlijk zakcentje, maar er zijn ook een aantal topsporters die er op actief zijn. Buckwitz is er daar een van.

21 euro per maand

In gesprek met BILD verzekert ze de lezers er echter van dat ze niet uit de kleren gaat tegen betaling. Wel plaatst ze foto's waar ze onder meer in een bobsleepak of bikini te zien is. Dat levert een sloot geld op, want haar fans betalen omgerekend zo'n 21 euro per maand.

En dat tikt natuurlijk best aan. "Het is ook een gelukje voor mij", weet ze. "Want het stelt me in staat om mijn team te financieren." Niet zo gek dus dat ze de samenwerking 'het beste wat me had kunnen overkomen' vindt.

Ze is niet de enige olympiër die op OnlyFans actief is. Zo is Bart Swings, de Belgische topschaatser, er ook te zien. Dat is allemaal niet alleen maar uit luxe, want de extra zak geld is vaak hard nodig om de kosten te kunnen betalen.

Bobsleeën is duur

Een volledig seizoen bobsleeën op het hoogste niveau kost Buckwitz liefst 50.000 euro per jaar. En dan kun je wel een succesvolle sponsordeal gebruiken. Overigens is het niet zo verwonderlijk dat ook OnlyFans geïnteresseerd was in de olympisch kampioene. In 2022 verscheen ze in de Playboy, wat haar populariteit buiten de bobsleevolgers natuurlijk een stuk groter maakte.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.