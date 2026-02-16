Het had weinig gescheeld of de Duitse bobsleesters konden niet afreizen naar de Olympische Spelen. De voornaamste reden zijn de lage inkomsten en hoge kosten die de sport met zich meebrengen. Atletes Lisa Buckwitz (31) en Vanessa Mark (29) hadden daar een creatieve oplossing voor bedacht. Zij kozen voor een bijverdienste via OnlyFans en de Playboy.

Dat je met een sport als bobsleeën niet extreem rijk kan worden, is al langer bekend. Zelfs een gerenommeerde topatlete als Lisa Buckwitz, die in 2018 al olympisch kampioen werd, kan niet uitsluitend leven van de inkomsten als topsportster. Samen met haar teamgenote Vanessa Mark werd ze in 2024 ook al wereldkampioene.

Halve ton

In een open interview laat Buckwitz weten hoe veel geld ze zelf jaarlijks kwijt is aan het najagen van haar sportieve ambities. “Een volledig seizoen bobsleeën op topniveau kost me ongeveer 50.000 euro", zo laat de Duitse weten. "Dat bedrag kreeg ik simpelweg niet rond met sponsoring alleen."

Bobsleeën is één van de duurste sporten om uit te oefenen. Door het materiaal, het vele reizen over de hele wereld, medisch personeel en coaching staf, en het afhuren van trainingsfaciliteiten loopt het bedrag snel op. Door nieuwe technieken wordt het elk seizoen bovendien een stuk duurder.

'Triest'

“Het is eerlijk gezegd een beetje triest dat ik me niet volledig op mijn sport kan focussen”, aldus Buckwitz. “Als topsporter zou dat toch het minimum moeten zijn.” Sinds 2024 is de Duitse sleester actief op platform OnlyFans. Met meer dan 52.500 volgers, en een behoorlijk aantal betalende abonnees die zo'n 21 euro per maand betalen, zorgt dat voor een welkome bijverdienste. "Dat was een meevaller voor mij. Die extra inkomsten zorgen ervoor dat ik mijn team en trainingen kan blijven financieren."

Buckwitz komt tijdens deze Olympische Spelen in actie in de monobob en de tweemansbob, met teamgenote Neele Schutten. Eerder vormde ze een duo met Vanessa Mark, die inspiratie heeft gehaald uit de tweede carrière van haar voormalig teamgenote.

Playboy

Mark prijkt namelijk op de cover van de Duitse Playboy, net als ijshockeyster Franziska Feldmeier (27). Zij doen het echter niet voor het geld, maar om te laten zien dat atletische en gespierde vrouwen ook vrouwelijk en mooi zijn. " Het is jammer dat jonge meisjes ongeacht hun sport zich überhaupt zorgen moeten maken of ze er wel vrouwelijk genoeg uitzien", zo vertelt Mark. Vooral opmerkingen dat ze 'mannelijke vrouwen zijn' doet veel pijn. Mark raakte in aanloop naar de Spelen geblesseerd en komt zodoende niet in actie in Italië. In 2022 stond ook Buckwitz al in het bekende tijdschrift.

Het is overigens niks nieuws dat atletes kiezen voor platforms als OnlyFans of de Playboy. Onder andere toptennisser Nick Kyrgios en de Belgische schaatser Bart Swings zijn actief op OnlyFans. Joy Beune stond recent nog in de Nederlandse editie van de Playboy.