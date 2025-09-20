Beau de Boer, de dochter van oud-voetballer Frank de Boer, gaat een nieuw avontuur aan in Italië. Haar vriend Calvin Stengs werd door Feyenoord verhuurd aan Pisa SC en dus gaat het gezin verhuizen. Beau geeft een openhartig inkijkje in de situatie: "Ik word niet goed."

"We zijn officieel verhuisd naar Pisa", begint de 25-jarige De Boer in een video op TikTok. "Toch vind ik dat heel raar om te zeggen omdat je er toch maar een jaartje zit ofzo. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in." Stengs staat nog tot 2027 onder contract bij Feyenoord, maar wordt dit seizoen verhuurd aan Pisa.

Driftbuien

"Laat ik jullie even meenemen in een verhuisdag", vervolgt ze. In Rotterdam zijn alle spullen van het gezin ingepakt. Dat ging allemaal voorspoedig net als de reis naar Italië. Alleen zoontje Saint (2) had last van driftbuien. "Ik weet niet in wat voor leeftijdsfase hij nu zit, maar ik word niet goed. Hij luistert ook bizar slecht."

Bij aankomst in het nieuwe huis in Pisa gingen ze er wel weer met goede moed tegenaan. De eerste spullen werden daar al geleverd en die moesten allemaal een plekje krijgen. "Dat was een en al chaos. De helft van mijn kleding is niet eens meegegaan en het paste al niet."

'Niks meer kopen'

"Uiteindelijk heb ik alles er maar gewoon ingepropt, maar ik mag dus niks meer kopen hier." Ze bewijst echter meteen dat dat een kansloze missie is. Ze gingen namelijk naar een kustplaats in de buurt. "Ik wilde even naar een winkel toe om een zonnebril te kopen."

Vertrek Calvin Stengs

Stengs kwam in 2023 over van Nice naar Feyenoord, waar hij negen goals maakte en 21 assists gaf in 59 duels. Het laatste seizoen kampte hij met veel blessures en inmiddels was hij voorbij gestreefd door Anis Hadj Moussa op rechtsbuiten en aanvoerder Sem Steijn op '10'.

Restaurant uitgezet

Het eerste bezoekje van De Boer aan Pisa, tijdens de medische keuring van Stengs, verliep ook la niet zo soepel. Toen werd ze namelijk een restaurant uitgezet, vertelt ze in een eerdere TikTok. ".Iemand wilde zijn steak doorgebakken, maar dat kon echt niet volgens haar", doelt ze op een medewerkster van het restaurant. "Ze werd gewoon helemaal woest."

