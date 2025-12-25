Presentatrice Hélène Hendriks (45), onder meer bekend van haar optredens in De Oranjezomer, Vandaag Inside en spelprogramma's, heeft een opmerkelijke anekdote verteld. "Ik deed niet open, want ik had net m'n onderbroek aan."

Hendriks presenteert onder meer voetbalprogramma's bij Ziggo Sport en ontvangt in De Oranjezomer en De Oranjezondag regelmatig gasten uit de sportwereld. Zelf heeft ze een hockeyverleden. Met Noah Vahle en Merel Ek heeft ze eind 2025 een nieuw project gelanceerd: HNM De Podcast.

Het drietal omschrijft de podcast zo: "HNM De Podcast brengt het beste van televisie, sport en politiek samen. Verwacht scherpe takes, verhalen van achter de schermen, analyses met humor en een flinke dosis plezier."

Ondergoed

In die podcast doet Hendriks een boekje open over de opnames van het tv-programma The Winner Takes It All op SBS6. "Ik heb het zó leuk gehad, maar het waren hele lange dagen", zo steekt ze van wal.

"Op een gegeven moment moest ik de ochtend na een opnamedag heel vroeg bij een perspresentatie zijn, dus ik dacht: ik blijf gewoon in Hilversum. Ik kon kiezen om een hotel te pakken, maar ik dacht: ik heb een camper. Die neem ik mee. Dan hoef ik niet om 1 uur 's nachts nog naar dat hotel."

Onderbroek

Ek weet meteen welke locatie Hendriks op het oog had. De politiek verslaggever zegt: "Dat is een hele grote parkeerplaats waar iedereen je kan zien als je daar 's nachts geparkeerd staat, zéker met een camper."

Dat hield Hendriks niet tegen, zo blijkt uit het vervolg. "Dus ik ben daar lekker gaan slapen. Maar wat denk je: ik moest er alweer vroeg uit, maar toen werd er op de deur gebonkt. Ik dacht: wat krijgen we nou? Ik deed niet open, want ik had net m'n onderbroek aan."

Mag niet

"Ik had nog geen make-up op, maar er werd nóg een keer op de deur gebonkt", zegt Hendriks.

"En ja hoor: het was een beveiliger. Ik deed het gordijntje opzij, maar hij zag gelukkig niet wie ik was. Maar ik moest toch het deurtje opendoen. Ja, ik stond in mijn ondergoed. Maar ik heb wel even wat om me heen geslagen, hoor. Maar goed, kamperen op de parkeerplaats van het Media Park mag niet."