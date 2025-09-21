De populaire presentatrice Laura Woods maakte afgelopen woensdag een pikante blunder bij Virgil van Dijk. Nu baart de 38-jarige Britse bekendheid weer opzien. Ditmaal met een onthullende jurk.

Woods verscheen afgelopen vrijdag op een gala voor het goede doel. Dit deed ze in een opvallende outfit. De presentatrice droeg een strakke zwarte jurk met een onthullend décolleté.

Ze plaatste hiervan beelden op haar Instagram, waar haar volgers zichtbaar onder de indruk van waren. In de reacties stroomde het dan ook vol met louter positieve woorden. "Prachtige outfit. Je ziet er geweldig uit, Laura. Je ben een prachtige vrouw, van binnen en van buiten", leest een comment, terwijl ook woorden als 'schitterend', 'beeldschoon' en 'fantastisch' meermaals de revue passeren.

Blunder

Eerder deze week kwam Woods ook al in het nieuws. Woensdagavond wist ze voetbalfans flink aan het lachen te maken met een komische verspreking tijdens de Champions League-uitzending van TNT Sports. De ervaren presentatrice maakte de blunder in de nabeschouwing van het spectaculaire duel tussen Liverpool en Atlético Madrid (3-2).

De voornaam van Liverpool-aanvoerder Van Dijk verschilt maar één letter van het Engelse woord virgin, wat in het Nederlands maagd betekent. Een foutje bleek dan ook snel gemaakt.

Tijdens de samenvatting van de wedstrijd omschreef Woods de late goal als: "Een winnende treffer in de 92e minuut van Liverpool-aanvoerder Virgin val– Virgil van Dijk…", waarna ze zelf in de lach schoot.

Fans konden hun oren niet geloven en doken massaal op sociale media om de verspreking te delen. "Noemde Laura Woods hem nou net Virgin van Dijk?", schreef een fan. "Virgin van Dijk. Ik wil best je eerste zijn, grote man", grapte een andere X-gebruiker.

Tweede keer

Het bleek niet de eerste keer dat ze deze verspreking maakte. Volgens sommige fans was het zelfs al de tweede keer dat ze dezelfde fout beging tijdens een uitzending. "Dat is nu al twee keer dat Laura Woods Van Dijk ‘Virgin’ heeft genoemd", schreef iemand.