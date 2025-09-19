De populaire presentatrice Eva Murati (30) heeft wederom monden open laten vallen van verbazing. Ze presenteerde op de Albanese televisie het Champions League-programma in een nogal opvallende rode jurk.

De 30-jarige Murati kan je zien als de Hélène Hendriks van Albanië, ze presenteert in het land de Champions League. Door haar werk gaan er deuren voor haar open. Zo was de Albanese onlangs bij het Filmfestival van Venetië. Daar waren ook onder anderen Jade Anna van Vliet (vriendin van Kenneth Taylor) en Georgina Rodriguez, de verloofde van Cristiano Ronaldo.

'Mijn leven verspild'

Afgelopen week had ze een glamoureuze rode jurk aan, die niet zou misstaan op pakweg dat filmfestival. Met haar looks en kledingkeuzes valt ze op in een wereld die al met al nog door mannen wordt gedomineerd. Iemand reageerde treffend zo op Instagram: "Ik heb veel jaren van mijn leven verspild door te kijken naar Micah Richardsen Jamie Carragher", doelend op analisten die vaak te zien zijn op de Britse tv.

Een ander gooit er een grap uit: "Ik dacht dat Brest dit jaar niet meedoet aan de Champions League?" Stade Brestois oftewel Brest is een Franse club, maar dat woord klinkt als 'Breast', Engels voor boezem.

Haters

Veel positivisme dus rondom Murati, maar dat was lang niet altijd zo. De Albanese kreeg veel kritiek te verwerken toen ze haar eerste stappen zette in de televisiewereld. "Ik werd online gepest door haters en moest leren om mezelf te waarderen", onthulde ze. "Ik ben gestopt met het zoeken naar goedkeuring van buitenaf en heb de kracht gevonden in interne validatie."

Murati is een waar multitalent in de media. Ze presenteert nu Champions League-avonden in Albanië, maar is ook actrice en model. Daarnaast verscheen ze als jurylid in een talentenjacht. Ook spreekt ze meerdere talen vloeiend. Dat ze in de voetballerij terecht is gekomen, is geen verrassing. Ze is gek van de sport en heeft het Italiaanse Juventus als favoriete club.

