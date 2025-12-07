Hélène Hendriks is uitgegroeid tot één van de populairste televisiepresentatrices van Nederland. Voor haar werkzaamheden heeft ze op zaterdag weer een bijzondere prijs in de wacht gesleept.

Hendriks heeft op zaterdagavond tijdens de Diversity Sport Awards de prijs voor Sportpresentatrice van 2025 gewonnen. Op X verscheen een foto van haar met collega Wytse van der Goot waarop ze met de prijs poseert.

Hélène Hendriks heeft zaterdagavond tijdens de Diversity Sport Awards de prijs voor Sportpresentatrice van 2025 gewonnen. Gefeliciteerd, Hélène! 🙌🏆🏆#vandaaginside pic.twitter.com/hDtnKZGq19 — Vandaag Inside (@vandaaginside) December 7, 2025

Diversity Sport Awards

De Diversity Sport Awards is een jaarlijks gala dat volledig in het teken staat van inclusie, gelijkheid en diversiteit binnen de sportwereld. Met dit initiatief probeert de organisatie sporters en coaches in het zonnetje te zetten die 'bijdragen aan een sportindustrie waarin iedereen zich welkom en gezien voelt'. Op zaterdagavond 6 december vond de tweede editie plaats.

Aan de weg timmeren

Gedurende haar loopbaan als presentatrice heeft Hendriks al vaker prijzen in ontvangst mogen nemen. Ze begon haar journalistieke carrière in Brabant, waarna ze in 2013 de overstap maakte naar FOX Sports, wat tegenwoordig ESPN is. Het grote publiek leerde haar daar kennen. Hendriks presenteerde van 2015 tot 2018 iedere zaterdagavond het programma De Eretribune. Ook zat ze regelmatig aan tafel bij VI.

In 2018 maakte Hendriks de overstap naar Veronica, waar ze samen met Wilfred Genee hét gezicht werd van de Champions League-uitzendingen. Daarnaast verzorgde ze de verslaggeving rond Glory, dat destijds nog bij de zender te zien was. In datzelfde jaar werd ze bovendien meteen verkozen tot sportjournalist van het jaar.

Enkele jaren later, in 2023, won ze zelfs de Televizier-Ring voor beste presentator. Dat kwam mede omdat ze inmiddels een eigen programma had gekregen. Sinds 2021 presenteerde ze al De Oranjezomer en De Oranjewinter. Eerst als invaller voor Genee, maar sinds 2023 is het 'haar' talkshow.