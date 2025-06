In Nederland is het moment waarop Feyenoord-doelman Eddy Treijtel in 1970 met een uittrap een meeuw uit de lucht schoot nog altijd historisch, maar de keeper en het dier hebben inmiddels een opvolger gekregen. Een populaire Canadese golfer pleegde namelijk een soortgelijke moord.

Michael Caan is niet een hoogvlieger in de golfwereld, maar de Canadees is toch heel bekend door zijn video's op sociale media waarin hij mensen tips geeft hoe ze beter kunnen worden. Caan sloeg afgelopen week weer eens een balletje op de golfbaan en uiteraard was daar de camera bij. Gelukkig maar, want anders had hij een heel bijzonder moment niet kunnen tonen aan zijn bijna 100.000 volgers op Instagram.

'Heb dit nog nooit meegemaakt'

De Canadees plaatste op het platform een video waarop hij de bal ver wil slaan. Dat lukt alleen totaal niet, want al snel komt de bal snoeihard tegen een voorbijvliegende vogel. Het dier stort direct ter aarde en de klap van Caan blijkt fataal te zijn geweest.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt", schrijft de verbaasde Caan bij de beelden op Instagram. "Ik heb de vogel niet gezien en gelukkig heb ik hem zo hard geraakt dat hij er direct geweest was. Ik heb polshoogte genomen en helaas is hij overleden." Het was dan ook ongetwijfeld niet de birdie waar hij voor zijn slag op gehoopt had.

Honkballegende vermoordt duif

Caan is zeker niet de eerste sporter die een dier heeft vermoord tijdens het uitoefenen van zijn professie. Waar in Nederland Treijtel het bekendste voorbeeld is, refereert hij zelf aan oud-honkballer Randy Johnson. Hij was tijdens zijn loopbaan een van de beste pitchers en dat kwam mede door de enorme snelheden waarmee hij de bal gooide.

Normal gesproken moesten de slagmensen daarmee dealen, maar bij een oefenwedstrijd ondervond ook een vogel hoe het was om zo'n harde bal naar je gegooid te krijgen. Johnson wierp een bal, maar precies op dat moment vloog de duif voorbij. Het dier was op slag dood en de veren van de vogel vlogen alle kanten op.