Formule 1-coureur rijdt op Imola beest dood, maar noemt het 'de beste vrijdag tot nu toe'

F1-coureur Pierre Gasly rondde vrijdag de eerste vrije training op Imola af met schade aan zijn Alpine. De Franse racer moest zijn voorvleugel laten fixen, nadat hij een dier had doodgereden. Toch sprak hij over 'de beste vrijdag van dit seizoen tot nu toe'.

Bij Alpine gaat het in 2025 nog niet van een leien dakje. Eerder dit seizoen werd teambaas Oliver Oakes op straat gezet en ook is coureur Jack Doohan uit de bolide gezet, om plaats te maken voor Franco Colapinto. Dat maakt het des te opmerkelijker dat Gasly in de eerste vrije training de derde beste tijd op de klokken zetten, achter Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren.

"Het was een heel goede vrijdag", zei Gasly tegen Sky Sports. "Al vanaf de eerste ronde voelde ik dat de auto sneller was dan in Miami. Gelukkig hebben we enkele issues opgelost sinds de laatste race. Ik weet dat een paar coureurs nog niet het achterste van de tong laten zien. Toch kan ik dit de beste vrijdag van het jaar tot nu toe noemen."

Dood dier

Ook ging Gasly in op het moment dat hij een konijn doodreed. "Ik kon niet direct zien of het een kleine kat was of een groot konijn", zo blikt hij terug.

Gasly ran over a rabbit in FP1pic.twitter.com/9Lputsfehg — Holiness (@F1BigData) May 16, 2025

"Het bleek een groot konijn te zijn dat over de racebaan huppelde. Ik kon het beest niet ontwijken. En de klap had veel impact op de voorvleugel. Helaas was dat einde verhaal voor het konijn. Het was niet zo best allemaal. De sessie eindigde niet zoals gewenst."

Vriendin van Pierre Gasly steelt de show bij Grand Prix van Australië: 'Glamour op de grid' Kika Gomes reisde samen met haar vriend af naar Australië voor de seizoensopener van de Formule 1. In Melbourne begon Gasly aan zijn eerste race van het jaar, toch was het juist Gomes die indruk maakte. Het Portugese model schitterde op de paddock in een schitterende jurk.

Max Verstappen

Niet alleen Gasly kan de McLarens vooralsnog niet passeren, ook wereldkampioen Max Verstappen ziet vaker dan hem lief is de achterkant van de papaya-kleurige auto's. In de eerste zes races ging de zege liefst vijf keer naar McLaren. Daar staat één overwinning van Verstappen in Japan tegenover.

In gesprek met RaceXpress spreekt vader Jos Verstappen zijn zorgen uit over het team van zijn zoon. Hij klampt zich vast aan nieuwe ontwikkelingen bij Red Bull. "Ze komen toch met updates, want dat riepen ze natuurlijk keihard aan het begin van het seizoen. In Imola gaat het gebeuren. Ik ben benieuwd."