Populaire sportpresentatrice Laura Woods (37) heeft zich emotioneel uitgesproken over haar vriend op sociale media. Het stel verwelkomde onlangs hun eerste kindje. Daarna volgde een pittige tijd voor de Britse. "Mijn hart barst uit elkaar."

Ze vond het namelijk lastig om haar werk en het moederschap te combineren. Gelukkig heeft ze veel steun aan haar partner, Adam Collard. Dankzij de personal trainer en voormalig Love Island-ster blijft ze vertrouwen houden.

"Ik geef hem niet vaak publiekelijk complimenten, omdat hij weet wat ik voor hem voel", begint Woods haar post over Collard. "Maar ik wil toch even zegen hoe trots ik op hem ben."

'Mijn hart barst uit elkaar'

"Mijn hart barst uit elkaar als ik zie wat voor vader hij is voor Leo. Hij is er verschrikkelijk goed in", zegt de TNT Sports-presentatrice. Zoontje Leo Ernie Collard werd in januari geboren. Daarna begon Woods met het herstel van haar lichaam en terugkeer op televisie.

De personal trainer hielp haar om zich zelfverzekerd te voelen in haar veranderende lichaam tijdens de zwangerschap. "Na negen maanden groeien en de postnatale fase voel ik me steeds meer 'mezelf'", schrijft Woods.

"Hij heeft me zo geholpen en me nooit het gevoel gegeven dat ik minder aantrekkelijk was dan op de dag dat we elkaar ontmoetten", vervolgt de 37-jarige. Ze is sinds oktober 2023 officieel samen met Collard.

Champions League

Woods keerde in arpil terug op tv voor de eerste leg van de halve finale van de Champions League tussen Inter en Barcelona, dertien weken na de bevalling. Collard keek trots toe

Woods is zeker in het Verenigd Koninkrijk een bekend gezicht en is als sportpresentatrice te zien bij ITV, Amazon Prime en TNT Sports. Haar vriend is mogelijk nog bekender: de 28-jarige Adam Collard heeft één miljoen volgers op Instagram.