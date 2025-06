Davy Klaassen en zijn vrouw Laura Benschop genieten nog altijd van een zonnige vakantie met hun kersverse gezin, voordat het nieuwe voetbalseizoen van start gaat. Benschop deelde enkele foto's waarop ze poseert in een prachtige outfit, in een kleur die ongetwijfeld in de smaak valt bij de doorgewinterde Ajacied.

Benschop is erg actief op Instagram. Terwijl de voetballer zelf zelden iets deelt over zijn privéleven, plaatst zij regelmatig foto’s van vakanties en alledaagse momenten met hun kersverse gezin. Klaassen zal vermoedelijk wel als fotograaf hebben geholpen bij de stralende beelden die Benschop de afgelopen weken deelde, waarop ze poseert in uiteenlopende, prachtige outfits. Zeker aangezien ze met z’n drieën op vakantie zijn en de jonge Cruz Klaassen Benschop nog niet oud genoeg is om achter de camera te staan.

De fotograaf uithangen voor de prachtige kiekjes van zijn vrouw zal de voetballer vast niet erg vinden. Zeker niet bij de nieuwste foto’s, waarop Benschop schittert in een volledig rode outfit van top tot teen. Een kleur die ook de ras-Ajacied uitstekend staat. "Een beetje rood," schrijft de voetbalvrouw bij de foto's, die goed in de smaak valt bij haar 38.000 volgers op Instagram.

Benschop kan rekenen op veel enthousiaste reacties. "Knap", reageert Oranje-hockeyster Joosje Burg. Jozefien van de Velde, de vriendin van Belgische voetballer Charles De Ketelaere, reageert: "Is je kleur!"

De twee genieten tijdens de zomerstop van hun - waarschijnlijk - eerste vakantie met hun gezin. Dochter Cruz werd afgelopen seizoen geboren op een wedstrijddag, waardoor Mr. 1-0 het uitduel tegen PEC Zwolle miste.

Of hij na de zomerstop terugkeert bij Ajax is echter maar sterk de vraag. De 32-jarige voetballer tekende vlak na de afgelopen zomerse transferperiode een contract bij Ajax voor één jaar. Nu het seizoen ten einde is, heeft hij nog altijd geen nieuw contract. Officieel is hij na het einde van deze maand (juni) clubloos.

