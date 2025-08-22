Roddelpresentator Jan Roos heeft een stadionverbod gekregen. De Ajax-supporter mag het AFAS Stadion, de thuissplek van AZ, voortaan niet in. Dat heeft een opmerkelijke reden.

De presentator van Roddelpraat is een groot voetbalfan, maar is niet meer welkom in Alkmaar. Collega Dennis Schouten onthult in de nieuwste aflevering van het programma op YouTube dat Roos een verbod opgelegd heeft gekregen na seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Stadionverbod

Na enig aandringen geeft de voormalige verslaggever het incident toe. "Ja, daar heb ik een stadionverbod, maar dat maakt me niet zo heel veel uit, want ik ga naar Ajax", legt de seizoenkaarthouder uit.

"Hoe lang dat stadionverbod geldt? Nou, best wel lang", lacht hij verder. Roos wil zelf niet uitweiden over de reden van het verbod. Maar Schouten doet dat wel. "Hij heeft in de borsten geknepen van een vrouwelijke medewerker van AZ in de skybox", onthult hij.

Dat blijkt niet het enige incident op die dag, waar de exacte datum (en wedstrijd) niet van bekend is. De 48-jarige Roos is diezelfde dag ook uit een Chinees restaurant gezet.

Veroordeling

De vader van drie kinderen heeft ervaring met politie en justitie. In 2019 werd Roos veroordeeld tot een geldboete vanwege het mishandelen van een 16-jarige jongen. In 2024 pakte de politie de mediapersoonlijkheid op bij zijn woning in Bergen vanwege opruiing.

Zoon bij Ajax

Roos heeft een speciale verbinding met Ajax. Zijn zoontje David is gescout door de Amsterdamse topclub. 'David is gescout door Ajax. Hij mag meetrainen bij zijn club. Trotse papa', schreef Roos toen op Instagram. Het is niet bekend of David Roos nog steeds bij Ajax speelt.

