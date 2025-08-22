Er is geen gebrek aan interesse voor Brian Brobbey, maar of de aanwezige interesse in zijn sportieve plaatje past valt te betwijfelen. Ajax is al bijna akkoord met meerdere clubs, maar daarmee zou een transfer nog verre van rond zijn. Brobbey moet zijn verwachtingen bijstellen. Voor een plek bij Oranje, maar ook voor zijn club Ajax dat het geld van een transfer keihard nodig heeft.

Hij zal gehoopt hebben dat Europese topclubs wat in hem zagen, zodat hij alsnog in de Champions League zou spelen. Net als dat Ajax een club uit de Premier League wel lekker had gevonden voor de vele centjes, die zij wat makkelijker uitgeven op de transfermarkt. En die hebben ze nou net keihard nodig.

De vijver van Brobbey

Maar tot dusver is dat niet het geval. Brobbey moet het doen met de concrete interesse van twee Franse clubs, waarvan er één net de top vijf heeft gehaald vorig jaar: OSC Lille, dit seizoen uitkomend in de Europa League. Het is de vijver waar Brobbey deze zomer uit te vissen heeft. En dat is loigsch na het seizoen dat hij vorig jaar beleefde.

Matige prestaties

44 wedstrijden gespeeld en maar zeven goals en zes assists geleverd. Daarvoor komt geen enkele Champions League-club bij je langs. Tel daarbij op dat hij momenteel geblesseerd is en ook in de voorbereiding nog geen doelpunt maakte, dan is het haast een wonder als Ajax nog winst op hem gaat maken. Ajax wil 25 miljoen euro in totaal.

Oranje

Bondscoach Ronald Koeman liet Brobbey in de laatste interlandperiode thuis liet vanwege zijn fitheid, maar zeker ook zijn mindere prestaties in het veld. In dat licht moet Brobbey ook voor speeltijd gaan kiezen. Hij kan wachten op grotere clubs die in de laatste weken een paniekerige aankoop gaan doen, maar dan moet hij eerst gaan spelen. Laat staan dat je daar als eerste spits binnen komt.

Het risico om op een zijspoor bij Oranje te komen, ligt op de loer. Ook als hij bij Ajax blijft, waar Weghorst vermoedelijk de eerste keuze gaat zijn. Een frisse, nieuwe omgeving zou hem goed doen. In dit stadium kan je beter elke week de eerste spits zijn, op een wat lager niveau, dan dat je op de bank raakt bij Ajax of een andere club.

Daarmee zou hij zichzelf een enorme dienst bewijzen. En dan zien we hopelijk ook weer de oude Brobbey terug, die in die vorm ook grote kans maakt eerste spits op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te worden. Moet je eens kijken welke clubs zich dan voor hem melden.