Lili Genee, de vrouw van Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee, heeft op de valreep van 2025 nog fors uitgehaald. Het slachtoffer? De juicekanalen die geruchten over haar man besloten te verspreiden.

In 2025 beweerden juicekanalen naar buiten dat Genee niet helemaal trouw was aan zijn echtgenoot en vreemdging. Wilfred en Lili Genee zijn sinds 2008 getrouwd en ze hebben samen twee kinderen: Isabeau Genee (15) en Timothy Luca Genee (13). De presentator is zelf nog altijd te zien als gespreksleider van het bekende programma Vandaag Inside, waar hij dagelijks met René van der Gijp en Johan Derksen de onderwerpen van de dag bespreekt. In de laatste twee uitzendingen van het jaar werd hij deze week als presentator vervangen door Thomas van Groningen vanwege een vakantie.

Genee reageerde in de zomer van 2025 al eens op de aantijgingen rond zijn ontrouw. Hij vertelde in The Friday Move van BNR Nieuwsradio dat je 'niet alles moet geloven wat er gezegd wordt'. "Het is de status die we hebben als bekende Nederlander. Mensen mogen alles vinden en zeggen, ook als het niet klopt", vertelde Genee. De vrouw van de presentator is echter een stuk harder voor de juicekanalen.

'Onzekere en onstabiele mensen'

In het blad Weekend haalde Lili Genee snoeihard uit naar de juicekanalen die geruchten verspreidden over haar man. "Je neemt dat soort roddelkanalen toch niet serieus? Ze zien het als verdienmodel. Het zijn onzekere, onstabiele mensen. Het zijn zieke geesten. Wat anderen ook over mij zeggen, ik weet dat ik puur ben. Ik ga voor een gezonde maatschappij en daar dragen zij niet aan bij."

Genee vertelt ook dat ze heel veel gehad heeft aan haar man rondom de berichten. De presentator, die inmiddels gepokt en gemazeld is in de showbizz, moest zijn vrouw leren om rustig te blijven. "Dit brengt zijn werk met zich mee. Doordat Wilfred erg in de belangstelling staat, moeten we onze kinderen weerbaar maken en onze mond opentrekken als men over onze grens heengaat." Genee geniet op dit moment van zijn vakantie, vanaf 19 januari is de presentator terug met Vandaag Inside.