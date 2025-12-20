Het interview van tennislegende Boris Becker bij Eva Jinek deed in Nederland veel stof opwaaien. Met name de vragen over zijn dochter vielen niet in goede aarde bij de Duitser. Jinek doet nu een boekje open over het gesprek.

Becker schoof aan bij Jinek in de talkshow Eva, naar aanleiding van zijn biografie. Ze had het boek helemaal zelf van begin tot eind gelezen. "‘Openhartig’ staat er nota bene op de cover. In het boek praat hij over al zijn verkeerde keuzes, die hem zelfs tot in de bak hebben gebracht. Dit verhaal met zijn dochter was bizar wereldnieuws", zegt de presentatrice in gesprek met AD.

'Bezemkastaffaire'

Daarmee doelt ze op de 'bezemkastaffaire' waarmee Becker een dochter verwekte. Becker heeft onder meer drie zonen: Noah, Elias (beiden uit zijn eerste huwelijk) en Amadeus (met zijn ex-vrouw Sharlely 'Lilly' Kerssenberg uit Nederland). Onlangs kwam er nog een dochtertje bij met zijn veel jongere vrouw Lilian de Carvalho Monteiro: Zoë.

Een ander kind van Becker, Anna, was niet welkom op zijn huwelijk met Lilian in 2024. Becker verwekte haar bij Angela Ermakova, terwijl hij in die tijd getrouwd was met Barbara Feltus. Dat gebeurde op een bizarre plek: een bezemkast. Mede daardoor liep de relatie op de klippen.

'Natuurlijk vraag ik dat'

"Het past in een script voor een Hollywoodfilm", vervolgt Jinek. "En dan komt hij in mijn uitzending praten over zijn leven. Natúúrlijk vraag ik hoe het met zijn dochter is. Hij had trouwens een geweldig antwoord. Hij had haar twee dagen geleden nog gesproken. Het was een fout die fantastisch is uitgepakt, zei hij: ‘Ik heb een prachtige dochter’.”

Toch was Becker niet blij met de vraag, zo onthulde hij later in Vandaag Inside. "Dat is geen onderdeel van het boek, dus dat was niet nodig", zei de oud-tennisser. Jinek had Becker van tevoren ongeveer verteld waar ze het over zouden gaan hebben. "We zouden ook kijken naar een paar filmpjes, maar die laten we nooit van tevoren zien. En de vragen leggen we vooraf ook nooit voor. Als gasten dat willen, mogen ze ergens anders gaan zitten.”