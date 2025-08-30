Hélène Hendriks is een succesvolle presentatrice en journalist, maar dat wil niet zeggen dat ze ontsnapt aan kritische geluiden. Het gezicht van onder meer 'De Oranjezomer' kreeg van een andere talkshowhost kritiek op haar optreden tijdens een veelbesproken uitzending.

Vanwege een operatie miste ze het gros van de uitzendingen van De Oranjezomer, maar in de laatste fase van het SBS 6-programma keerde ze terug. Ze was de gespreksleider tijdens de inmiddels beruchte uitzending met CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal en Hendriks' rechterhand Jack van Gelder.

Hélène Hendriks had moeten ingrijpen

Ex-voetbaljournalist Van Gelder was bijzonder fel en kritisch op de leider van de politieke partij, maar deed dat op een manier die volgens velen ietwat ongepast was. Ook niet onbelangrijk: een deel van de beweringen van Van Gelder waren feitelijk onjuist. De bekende presentator Jeroen Pauw vindt dat Hendriks daarom had moeten ingrijpen.

Dat vertelt de presentator (65) in gesprek met het Algemeen Dagblad. Pauw start binnenkort een nieuw programma met Tim de Wit en vertelt dat zij over feiten niet gaan discussiëren. Zodoende komt de rel met Van Gelder en Bontenbal aan bod. "Dat is leuke televisie en ik vind dat Jack die rol daar ook mag vervullen", zo begint Pauw nog positief.

Sympathieke collega

"Maar - dit is eigenlijk een vervelend voorbeeld, want ik vind haar een van sympathiekste collega's die ik ken - Hélène Hendriks moet als host zorgen dat Jacks feitenvrijheid wordt benoemd. Zij is de enige die de kijker kan helpen in wat er nog klopt of niet."

Dat deed ze volgens Pauw niet. En dat heeft gevolgen voor het programma. "Iemand als Jack wordt al snel die meneer op een verjaardagsfeestje die zegt: 'Roken is slecht, mijn grootmoeder van 91 die er een pakje Peter Stuyvesant per dag doorheen jast, doet gewoon nog haar boodschappen bij de Albert Heijn.''

Scheidsrechter

Hoewel Pauw bijvoorbeeld Vandaag Inside ook een leuk programma vindt en ook wel van 'ordinaire dingen' houdt, had hij in de beruchte aflevering van De Oranjezomer een sterkere Hendriks willen zien. "Er moet een scheidsrechter zijn die je dan op de feiten wijst." Al weet de ervaren presentator ook hoe lastig dat soms kan zijn. "Wij doen het vast ook nog een keer mis."

Blijft Hendriks te zien bij Vandaag Inside?

Inmiddels zijn Hendriks en Van Gelder niet meer te zien bij De Oranjezomer, want dat programma heeft plaatsgemaakt voor Vandaag Inside. Op zondag is er nog wel de wekelijks talkshow De Oranjezondag met Hendriks.

Of ze daarnaast elke vrijdag aanschuift bij Vandaag Inside, is afwachten. Het kan zijn dat ze haar plekje die dag geregeld moet afstaan aan Wouter de Winther, de politieke duider van De Telegraaf. Afgelopen vrijdag was Hendriks in ieder geval wel te zien in het programma en kondigde ze bijzonder nieuws aan over een geliefde collega.