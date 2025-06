Presentatrices eisen de hoofdrol op bij finale Champions League vanwege opvallende outfits

Het werd zaterdag niet alleen de avond van Luis Enrique en Désiré Doué tijdens de Champions League-finale waarbij Inter met 5-0 werd afgeslacht door Paris Saint-Germain. Buiten het veld stalen verschillende presentatrices de show vanwege bijzondere outfits.

Laura Woods, een Engelse presentatrice van TNT-Sports, sprong in het oog met een crèmekleurige, tweedelige set zonder mouwen, waarmee ze langs het veld verscheen. Ze verscheen samen met voormalig Champions League-winnaars Rio Ferdinand en Steven Gerrard aan de zijlijn voor aanvang van de wedstrijd om hun gedachten te delen. Eerstgenoemde deelde tevens dat dit zijn laatste optreden zou zijn bij het medium.

Complimenten

Opvallende outfit of niet: fans waren in elk geval te spreken over het optreden van Woods, die onlangs beviel van zoon Leo Ernie Collard. "Gelukkig hebben we Laura Woods," reageerde een kijker. Maar het bleef niet bij de outfit van Woods die opviel. Ook collega-TNT Sports-presentator Jules Breach, die achter de schermen verslag deed, ontving complimenten voor haar kledingkeuze.

Ook Breach had gekozen voor een tweedelige set als outfit. Dat van haar was in tegenstelling tot het crèmekleurige pak van Woods echter donkergroen gekleurd en voorzien van mouwen. "Jules Breach laat vanavond niveau zien," reageerde een kijker.

Gewaagde jurk

Ook een andere presentatrice van TNT-Sports viel op met haar gewaagde outfit. In Mexico trok de 35-jarige Miroslava Montemayor alle aandacht met haar gewaagde jurk. Ze verscheen in een elegante, transparante zwarte jurk die direct de aandacht trok. Haar schoonheid veroorzaakte een storm van reacties onder haar 884.000 volgers op Instagram. "Je bent een koningin", schreef een fan. Een ander merkte op: "Gewoonweg verbluffend."

Biermeisje

Ook om een outfit van presentatrice Kate Scott van CBS Sports (voorheen Kate Abdo) werd gelachen door Scott en haar collega's. Aangezien de finale zich afspeelden in München en de presentatrice voorheen werkzaam is geweest in Duitsland, had het medium in het archief gezocht naar oud beeldmateriaal van Scott uit die tijd. Een oude foto die daarbij getoond werd van de presentatrice in het traditionele kostuum van een Duits biermeisje, leidde tot hard gelach voor de camera's van het medium.

