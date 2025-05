Presentatrice met gewaagde outfit slaat weer toe en twerkt in stadion van Champions League-finale

De Mexicaanse presentatrice Miroslava Montemayor (35) is in korte tijd stukken bekender geworden. Rondom de Champions League-finale tussen PSG en Inter duikt ze op in spraakmakende kleding. Daar voegt ze nu ook een pikant dansje aan toe.

Miroslava Montemayor is in Mexico hét gezicht van de Champions League-uitzendingen bij TNT Sports Mexico. Met haar gedurfde, doorschijnende zwarte jurk trok ze bij een voorbeschouwing veel aandacht naar zich toe. Dat leverde haar een stortvloed aan enthousiaste reacties op social media op.

Twerkende presentatrice

Zaterdag, een paar uur voordat de eindstrijd van de Champions League begint, postte TNT Sports een paar story's op Instagram met daarin Montemayor. Op de vraag wie 'de cup met de grote oren' pakt is haar antwoord Inter. Gevraagd naar haar favoriete speler van Paris Saint-Germain kiest ze Ousmane Dembélé. Aan de kant van Inter is Lautaro Martinez haar lieveling.

Dan volgt de vraag: 'Hoe zou je de winnende goal in de Champions League-finale vieren?" Daarop zegt ze: 'Twerken!" Ze voegt de daad bij het woord, waarna het account de twerkende Montemayor afwisselt met een video van een hondje met een schuddend achterwerk.

Zaterdag sloeg de presentatrice weer toe:

Doorschijnende blouse

Ook is er nog een post op zaterdag van TNT Sports waarin de crew van de zender in een busje is te zien. Ze rijden naar de Allianz Arena, het stadion van Bayern München waarin de finale plaatsvindt. Montemayor verschijnt direct in het begin en de Mexicaanse is gehuld in een voor haar kenmerkende blouse: erg doorschijnend. Ze steekt haar duim op en zwenkt de camera vervolgens richting de andere crewleden.

De carrière van Miroslava Montemayor

Montemayor begon haar carrière als model en deed in 2013 mee aan de Miss International-verkiezing. Ruim tien jaar geleden koos ze ervoor haar modellenwerk achter zich te laten en haar geluk te beproeven op televisie.

Ze begon als sportverslaggever en werkte onder andere bij ESPN, voordat ze in 2019 bij TNT Sports aan de slag ging. Sindsdien verslaat ze een breed scala aan sporten, van American football en tennis tot voetbal, met een speciale rol in de Champions League-presentatie.