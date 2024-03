Johan Derksen neemt het op voor dartster Noa-Lynn van Leuven: 'Laat ze lekker opstappen'

Noa-Lynn van Leuven is hét onderwerp van gesprek in de dartwereld én daarbuiten. De darter won afgelopen week haar eerste Women's Series-toernooi. Oneerlijk, vonden veel collega-darters op het vrouwencircuit. Van Leuven is namelijk een transvrouw. Zondag werd er over gediscussieerd tijdens de talkshow De Oranjezondag.