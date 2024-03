Johan Derksen staat achter Tom Egbers: 'Nog nooit is iemand in de media zoveel onrecht aangedaan'

Johan Derksen vindt dat Tom Egbers enorm veel onrecht is aangedaan. De presentator van de NOS liet deze week weten dat hij een kortgeding aanspant tegen de omroep en de analist kan niet geloven de Egbers geen gelijk zal krijgen.

Egbers werd na een artikel van De Volkskrant tijdelijk geschorst door de NOS. De presentator zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie en pesterijen op de werkvloer en daarnaast had hij een affaire met een jongere collega. Inmiddels is Egbers al bijna een jaar van de buis en wil hij zelf terugkeren bij de NOS. Door het kortgeding hoopt de presentator opnieuw een deel van zijn werkzaamheden te kunnen hervatten.

Onrecht

Derksen vertelt in Vandaag Inside dat hij het absurd vindt hoe Egbers is aangepakt. "Er is nog nooit iemand in de mediawereld zoveel onrecht aangedaan als Tom Egbers. Het ergste vind ik nog dat die mannetjes die nu bij Studio Sport zitten nooit enige solidariteit hebben betracht. Er is geen één argument te bedenken waarom Tom op non-actief moest. Hij blijft hier van harte welkom. Een uitstekende collega, die bij de NOS als oud vuil wordt weggezet."

Job Knoester

Ook tafelgenoot en advocaat Job Knoester is het eens met Derksen. "Het zou me eerlijk gezegd verbazen als hij geen gelijk zou krijgen. Ik ben het volledig met Johan eens. Het is schandalig hoe Tom is behandeld."