Een Franse profvoetballer is deze week betrapt op een bizar hoge snelheid op de snelweg bij Le Havre. De man werd dinsdagavond geflitst met 224 kilometer per uur in zijn Mercedes AMG A45 S, bijna honderd te hard.

Volgens de gendarmerie haastte de speler zich naar het vliegveld om een vlucht te halen naar het buitenland, waar hij de volgende dag een wedstrijd moest spelen. De politie nam daar echter geen genoegen mee en besloot de zaak nader te onderzoeken. Daarbij stuitten de agenten op iets opvallends en dat maakte de situatie voor de voetballer nog pijnlijker.

Politie ontdekt meer dan alleen snelheidsovertreding

Bij controle bleek dat de prof in Frankrijk al geen geldig rijbewijs meer had. Dat was eerder dit jaar ingetrokken vanwege een eerdere overtreding. De speler werd daarop in een vrijwillig verhoor gehoord en kan een strafrechtelijke vervolging tegemoetzien.

Zijn Mercedes, goed voor 421 pk, werd in beslag genomen. Op het traject waar hij reed, de A131 bij Le Havre, geldt een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. De profvoetballer zat daar dus bijna honderd boven. In Frankrijk kan zo’n overtreding leiden tot een boete van 1.500 euro, zes strafpunten en een rijontzegging tot drie jaar.

Franse politie houdt identiteit geheim

De gendarmerie maakte niet bekend om welke speler het gaat, maar bevestigde wel dat hij actief is bij een club buiten de Europese Unie. Eén ding is duidelijk: zijn snelheid op het veld zorgt voor applaus, maar op de snelweg leverde die hem vooral problemen op.

Oud-international betrokken bij autocrash

Begin oktober belandde oud-international Eljero Elia (38) in het nieuws vanwege een auto-ongeluk op de A4 bij Leiden. Zijn Lamborghini raakte daar betrokken bij een botsing met drie andere voertuigen. De schade was fors: één auto verloor zelfs een wiel. De politie meldde dat er geen ernstige gewonden vielen, al werd één bestuurder wel aangehouden.

Elia stapte na het ongeluk samen met een andere man in een politiebusje en verliet zo de plek van het incident. Later liet hij via Instagram weten dat het goed gaat met iedereen die bij het ongeluk betrokken was. "Iedereen is gezond en wel uit de recente situatie gekomen. God is groot", schreef de voormalig aanvaller, die dertig interlands speelde voor Oranje en in 2017 kampioen werd met Feyenoord.