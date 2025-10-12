Hij was de stilist met het gouden schot, de man die het Philips Stadion liet juichen. Maar achter dat talent schuilde een ander verhaal. Luc Nilis, clubicoon van PSV, verloor zichzelf na zijn loopbaan in een wereld van gokken en schaamte. Ook zijn zoon Arne raakte verstrikt in dezelfde verslaving. Pas jaren later vonden ze samen de kracht om eruit te komen.

Een jaar geleden stond Arne Nilis voor een zaal vol mensen in Anderlecht om te vertellen over zijn verslaving. Hij sprak open over zijn schulden, het liegen, en hoe donker de gedachten in zijn hoofd werden. Op de eerste rij zat zijn vader Luc, die zijn tranen niet kon bedwingen.

"Voor mij was het de eerste keer dat ik een lezing van Arne bijwoonde", vertelt hij in een openhartig interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws. "Ik wist natuurlijk wat er was gebeurd, maar dat allemaal uit zijn mond horen, was confronterend. Vooral omdat ik me vaak heb afgevraagd: waar was ik als vader toen hij mij het meest nodig had?"

De val van vader en zoon

Beiden worstelden ze met hetzelfde probleem, maar de oorzaak lag anders. Arne zag zijn voetbalcarrière mislukken door blessures en kreeg te maken met heftige privéproblemen. "Het gokken werd een vlucht uit een realiteit die te zwaar voelde", zegt hij.

Luc herkent dat gevoel, maar bij hem kwam de klap toen zijn beenbreuk een einde maakte aan zijn carrière. "Het zwarte gat was in mijn geval héél zwart. Ik was vijftien jaar gewend aan de adrenaline van het profvoetbal. Toen dat ineens wegviel, ging ik op zoek naar diezelfde spanning. Eerst was het kaarten voor de lol, maar uiteindelijk zat ik in donkere zaaltjes te pokeren. Het liep volledig uit de hand."

De ommekeer

De redding kwam via Arne’s moeder, die hulp zocht voor haar zoon. "Ze had een organisatie gevonden die me doorverwees naar een afkickkliniek in Kaapstad. Ik heb toen gezegd: zet me binnen drie dagen op het vliegtuig, zodat ik niet meer van gedachten kan veranderen", herinnert Arne zich nog goed.

Luc volgde niet veel later. "Arne herkende zichzelf in mij en zei: Papa, het is geen vijf voor twaalf meer, het is al twaalf uur. Twee dagen eerder had ik nog een reis naar Australië geboekt om te vluchten. Dankzij hem ben ik uiteindelijk ook naar die kliniek gegaan."

Tekst gaat verder onder foto

i Luc Nilisen namens PSV in 1995. ©Getty Images

Hun grootste overwinning

De opname in Zuid-Afrika bleek een keiharde maar noodzakelijke reset. "Je wordt volledig afgesloten van de buitenwereld", zegt Arne. “Geld, telefoon, alles wordt afgepakt. Pas dan besef je wat je hebt aangericht." Luc vult aan: "De eerste tien dagen heb ik me elke avond in slaap gehuild. Maar de therapie bracht me terug naar de waarden waarmee ik ben opgevoed. Toen ik buitenkwam, voelde ik me herboren."

Tien jaar later is Arne clean, Luc zes jaar. Ze praten openlijk over hun herstel. "Ik blijf ver weg van alles wat met gokken of voorspellen te maken heeft", zegt Luc. "Een ex-alcoholverslaafde drinkt ook geen pintje." Arne glimlacht. "Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Op moeilijke momenten voel ik soms nog de verleiding, maar ik weet nu hoe ik ermee moet omgaan. Dat is mijn grootste overwinning."

