De verkiezing voor Speler van het Jaar komt er weer aan en dat kan zomaar een PSV'er zijn. De kampioen van Nederland speelde zeer stabiel en had veel uitblinkers rondlopen. Toch vindt Bosz het moeilijk één speler uit te lichten, en waagt hij ook te betwijfelen of de speler van het jaar ook écht de beste was. "Dat is voor mij wat anders."

Joey Veerman en Ismael Saibari staan bij de laatste top-5 in de shortlist van ESPN. "Ik snap dat die erbij staan. Ik ben trainer van PSV, dus ik denk dat er wel meer bij hadden kunnen staan die het ook goed gedaan hebben", lacht hij. "Voor mij is het wat moeilijker. Zo'n verkiezing is natuurlijk... Ze kijken vaak naar doelpunten en assists. Heb je van allebei veel, dan sta je al heel hoog", legt Bosz uit.

Speler van het jaar Eredivisie

Voor de trainer van PSV is dat niet de criteria die hoort bij een beste speler, vertelt hij in een perspraatje met onder meer Sportnieuws.nl. "Ik vind vaak zat dat een speler, die dan twee keer gescoord heeft, een slechte wedstrijd speelde. Dat kan."

Uiteindelijk moet er een keuze gemaakt worden, dat snapt Bosz ook, maar daar wil hijzelf liever van wegblijven. "Ik zie alleen mijn eigen ploeg week in, week uit. De andere ploegen zie ik twee keer in het jaar en dan let ik er niet op. Als scouting mij vraagt wat ik van een speler vond, dan kan ik geen antwoord geven. Daar ben ik niet op getraind", deelt hij.

Daarna richt hij zich tot de journalisten, met een knipoog en een kleine sneer. "Ik vind het knap dat, journalisten die punten moeten geven én een wedstrijdverslag moeten maken, maar vervolgens de 22 spelers, scheidsrechters en de trainer beoordelen. Dat vind ik echt knap, dat kan ik niet", lacht hij.

Andere kijk op verkiezing

Bosz bedoelt maar te zeggen; de mening van zo'n verkiezing van beste speler ligt mijlenver af van de beste speler die een trainer zou uitkiezen. Zij kijken nou eenmaal op een heel andere manier naar voetbal. "Voor mij is een speler van het jaar iemand die contstant is. Dat zeg ik al vaker, als je in de top speelt is het de grootste kunst om contstant te zijn. Want wij moeten constant een prestatie leveren om kampioen te worden. Als je de ene week een 8 en dan weer een 2 speelt, dan ben je niet stabiel en dat kan bij ons niet", legt hij uit.

In het geval van de selectie van PSV mag hij zich gelukkig prijzen met een boel constante spelers in het team. Hij licht er direct een uit: Mauro Jr. "Hij hoort daar zeker bij, maar ook Ismael Saibari. Hij is zó volwassen geworden. Veerman heeft ook een constant seizoen gespeeld, hij heeft een aantal punten van kritiek die wij als staf gaven verbeterd. Daardoor is hij nog constanter geworden."

Het is volgens Bosz het succes van PSV, hij heeft een ploeg gecreëerd die constant kan leveren. Iets wat de concurrentie niet voor elkaar heeft gekregen, daarom waren de Eindhovenaren ook zo vroeg kampioen. "Als we met elkaar doorpraten, kan ik nog wel wat constante spelers opnoemen. Maar dat is ook waarom we kampioen zijn. We hebben met veel spelers gewerkt die constant gepresteerd hebben", sluit hij af.

