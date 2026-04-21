PSV'er Joey Veerman zet huis te koop in Eindhoven

Joey Veerman beleefde de afgelopen weken met PSV een prachtige periode door voor de derde keer op rij de landstitel te winnen. De 27-jarige middenvelder verlengde daarnaast onlangs zijn contract in Eindhoven. Op een ander vlak maakt hij een grote keuze.

Veermans huis in Eindhoven staat te koop voor een prijs van 775.000 euro. Lukt het de voetballer om de vraagprijs te krijgen, dan levert hem dat een overwaarde van 25.000 euro op. Hij liet er bij de aankoop namelijk een hypotheek op vestigen van 750.000 euro. Overigens heeft Veerman volgens Bekende Buren ook nog gewoon een woning in zijn geboorteplaats Volendam.

Wat krijgt de koper?

De koper krijgt een ruime hoekwoning met vrijstaande garage en een woonoppervlakte van circa 178 vierkante meter, zo staat in de omschrijving te lezen. De woning telt in totaal vier kamers, waaronder drie slaapkamers en één badkamer. De keuken is luxe uitgevoerd en voorzien van diverse inbouwapparatuur. Daarnaast beschikt de woning over een achtertuin op het oosten.

Overgang naar Fenerbahçe

Het contract van Veerman bij PSV is net verlengd tot de zomer van 2028 bij PSV. In de vorige transferperiode was hij nog dicht bij een vertrek naar Turkije, maar uiteindelijk kwam het niet tot een overgang naar Fenerbahçe. Veerman speelt sinds 2022 in Eindhoven en pakte de laatste jaren drie keer op rij de landstitel met PSV.

De kans dat Veerman met het Nederlands elftal naar het WK voetbal gaat, is uitermate klein. Bondscoach Ronald Koeman sprak zich een tijdje terug uit over de middenvelder van PSV, waarbij hij liet weten dat de naam van Veerman niet op zijn A-lijst staat.

Vriendin en kinderen

Veerman is al jaren samen met zijn vriendin Chantalle Schilder. Samen hebben ze twee kinderen: Frenkie Joe en Jame.