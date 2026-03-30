Kleedkamerhumor is een bekend begrip in de voetbalwereld en dus weten spelers dat ze geregeld op moeten passen om niet in de maling te worden genomen door hun ploeggenoten. Rafael van der Vaart deed maandag echter wel een heel onsmakelijk verhaal erover uit de doeken en daar speelde ook Wesley Sneijder een rol in.

Van der Vaart schoof maandag samen met Ruud Gullit, Mark van Bommel en Khalid Boulahrouz aan bij de talkshow Rondo, het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport, en daar kwam het onderwerp uitgebreid voorbij. Zo vertelde Van Bommel dat hij samen met zijn teamgenoten bij Bayern München met een stift op een hele dure witte trui van keeper Oliver Kahn had geschreven en toen kwam Van der Vaart met een wel heel opmerkelijk verhaal op de proppen.

Onsmakelijke anekdote

"Ik weet niet meer bij welke speler, maar Wesley en ik hebben een keer in een vuilniszak gescheten en onder het bed gelegd", vertelt de 109-voudig international van het Nederlands elftal. Die opmerking zorgt direct voor de nodige hilariteit aan tafel.

Bij Van der Vaart gaat dan plotseling weer een lichtje branden over wie het slachtoffer precies was: "Volgens mij was het bij Charisteas. Ik weet het niet zeker, daar bel ik Wesley nog wel even over." De twee voormalig topvoetballers speelden in het 2005 enkele maanden samen met de Griekse spits, die een jaar later naar Feyenoord vertrok.

Hoewel het een vrij onsmakelijke actie was van Van der Vaart en Sneijder maakte die weinig indruk op het slachtoffer. "We kwamen daar binnen en een lucht... maar hij lag in zijn bed en hij rook niet eens wat", herinnert de oud-speler van onder meer Real Madrid, Ajax, Tottenham Hotspur en HSV zich.

Stinkende vis

Het bed van een ploeggenoot blijkt vaker doelwit van een grap met een stinkend voorwerp, want ook Gullit herinnert zich daarna een verhaal. In zijn tijd bij AC Milan speelde hij samen met doelwit Sebastiano Rossi. "Die kon goed vissen, daar was hij gek van. Toe hadden ze een enorme vis in zijn bed gelegd."