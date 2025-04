Opvallend verschil tussen Jutta Leerdam en Jake Paul komt bovendrijven: ‘Dat benoemt hij erg vaak’

Dat Jutta Leerdam en Jake Paul verloofd zijn, samen te zien zijn in de realityserie 'Paul American' én hun relatie graag met de wereld delen, is niemand ontgaan. Eén ding dat Paul regelmatig ter sprake brengt, is zijn kinderwens. Kijkers van de serie Paul American merken daarover iets op: een opvallend verschil tussen de twee.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As weer het sportweekend én opvallende sportnieuwtjes. Dit keer gaat het ook over de realityserie van de broers Paul. Het duo viel namelijk iets op aan het stel.

“Wij hebben samen de realityserie Paul American gekeken”, vertelt Hoog. “Jutta speelt daar natuurlijk in.” Van As reageert verbaasd en lachend: “Speelt? Alsof ze een soort rol heeft.”

Trotse Jake Paul

Hoog vervolgt: “Ik had niet door dat hij zó groot was. Hij heeft gewoon 24/7 een camera op zijn knar. Niet alleen voor deze serie, maar daarvoor ook al. Maar je ziet Leerdam dus ook. Paul is vooral heel trots op haar dat zij een zilveren medaille heeft op de Olympische Spelen en dat ze volgend jaar voor Olympisch goud gaat. Dat benoemt hij ook heel vaak.”

Opvallend verschil

En er is nóg iets wat Paul geregeld aanstipt: “Hij wil natuurlijk ook baby’s krijgen na de Olympische Spelen. Maar daar heeft Leerdam het trouwens niet over”, viel Hoog op na het bekijken van de afleveringen. Van As antwoordt: “Verstandig is dat.”

Hoog gaat verder: “Wat ik ook wel weer mooi vind, is dat zij ook aangeeft dat ze een droom heeft: olympisch goud winnen. Een man hebben is leuk, maar goud, daar gaat ze voor. We gaan het zien natuurlijk, of ze na de Spelen – stel ze wint geen goud – ook echt voor baby’s gaan.”

Tot slot bekent Hoog: “Ik vind het toch wel grappig om te zien. Het is natuurlijk niet heel diepgaand, maar wel gewoon een goede wegkijker.” Van As stemt in: “Gewoon verstand op nul en kijken. En je af en toe ook heel erg verbazen. En denken: ‘Hè? Gebeurt dit echt? Ziet het leven er echt zo uit?’ Het is gewoon zo’n contrast met ons eigen leven. Pure luxury, aandacht en over de top. Grote gekte. Ik wil toch wel de volgende aflevering kijken.”

“Ja joh, we gaan lekker verder kijken”, sluit Hoog af.

