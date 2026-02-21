Alle ogen waren de afgelopen weken voor topschaatsster Jutta Leerdam gericht op de Olympische Winterspelen, maar zaterdagavond heeft ze een plekje in haar agenda gevonden. Daarom was ze aanwezig in het Philips Stadion voor PSV tegen sc Heerenveen.

In een hoek van het Philips Stadion bevindt zich de bekende Legends Lounge. Daar volgen speciale gasten een wedstrijd van PSV terwijl ze genieten van een goed glas wijn en verfijnde hapjes. Een van de genodigden was Leerdam, net als bij de topper tussen PSV en Feyenoord in 2024. Kennelijk wist zij in haar agenda ruimte te maken voor het duel tussen PSV en Heerenveen, een duel die bij het grote voetbalpubliek niet direct in het oog springt.

Medailles binnen gesleept

De 27-jarige topschaatsster beleefde recent een glansrol tijdens de Winterspelen in Milaan. Leerdam veroverde olympisch goud op de 1000 meter en pakte daarnaast zilver op de 500 meter. Enkele dagen na haar laatste race verliet ze Milaan al en vloog ze naar de Verenigde Staten.

De afgelopen dagen verbleef ze in Miami bij haar verloofde Jake Paul in het ziekenhuis. De Amerikaanse entertainer nam het eind 2025 op tegen de Britse bokser Anthony Joshua, een gevecht dat Paul een gebroken kaak opleverde. Die blessure heeft nog altijd ingrijpende gevolgen. Zo liet Paul vrijdag via Instagram weten dat hij opnieuw en kaakoperatie nodig had. In het bericht was te zien hoe Jutta Leerdam hem in een rolstoel door het ziekenhuis voortduwt.

PSV - sc Heerenveen

Leerdam maakt zich zaterdagavond dus op voor het Eredivisieduel van PSV tegen sc Heerenveen. De ongenaakbare koploper verloor afgelopen weekend verrassend van FC Volendam en wil zich dus dolgraag revancheren om in het spoor te blijven van de vroegste landstitel ooit in de VriendenLoterij Eredivisie.

Sluitingsceremonie Winterspelen

Wellicht vliegt de kersvers olympisch kampioene zondag nog naar Milaan om daar de sluitingsceremonie bij te wonen. Schaatsicoon Marianne Timmer topte haar zelfs als vlaggendrager, omdat ze wereldwijd enorme impact maakte met haar prestatie. Dinsdag volgt in Nederland een bezoek aan het Koninklijk Huis voor Leerdam. Alle medaillewinnaars worden dan ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia.

