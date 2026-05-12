Cultheld Michiel Kramer speelde afgelopen weekend met RKC Waalwijk zijn allerlaatste wedstrijd als profvoetballer en hield daar een emotioneel afscheid aan over. In de podcast KieftJansenEgmondGijp werd teruggeblikt op de markante carrière van de spits en vooral het broodje kroket-incident. "Dat doe je om een statement te maken van: lik m’n reet ook verder."

Wim Kieft had warme woorden over voor Kramer. Volgens de oud-topspits was de aanvaller altijd een sympathieke gast, al zag hij de laatste jaren wel dat het sportief minder werd. "Het is een alleraardigste jongen", vertelt het voetbalicoon over Kramer. "De laatste jaren was het weliswaar niet veel meer, hij was vaak geblesseerd."

'Slechte uitvoering van Weghorst'

René van der Gijp was een stuk harder in zijn oordeel over Kramer. De analist vond dat de spits voetballend tekortkwam en maakte daarbij een opvallende vergelijking. "Het is nooit echt veel geweest toch? Niet overdreven goed. Ik vind hem eigenlijk een soort slechte uitvoering van Wout Weghorst", aldus Van der Gijp, die tegengas krijgt van Kieft. "Nou, hij had ook een seizoen bij Feyenoord waarin hij er achttien in schoot toch?" Kramer scoorde in zijn eerste jaar in Rotterdam veertien goals.

Broodje kroket blijft Kramer achtervolgen

Toch denken de analisten dat Kramer vooral herinnerd zal worden vanwege zijn opvallende acties buiten het veld. Het veelbesproken 'broodje kroket-incident' kwam opnieuw ter sprake. "Dat kwam van Casper (clubarts Van Eijk, red.). Bij avondwedstrijden kwam hij rechtstreeks vanuit zijn werk met zijn brommertje naar De Kuip en dan zorgde zo'n vrouw altijd dat er twee broodjes kroket waren voor Casper. En toen heeft Kramer dat broodje meegenomen naar het veld", onthult Van der Gijp lachend.

Kieft en Van der Gijp zien er totaal geen kwaad in. "Dat is totaal niet erg", stelt Van der Gijp. "Je doet dat ook uit provocatie. Je doet dat natuurlijk niet omdat je trekt heb in dat broodje kroket. Dat deed Eden Hazard ook toen hij een keer in de rust werd gewisseld. Toen bestelde hij ook een groot puntzak friet en daarmee op de bank zitten. Dat doe je om een statement te maken van: lik m’n reet ook verder."

Problemen met Van Bronckhorst

Kieft onthulde dat Kramer hem ooit persoonlijk benaderde voor advies in een moeilijke periode bij Feyenoord. "Kramer en Van Bronckhorst gingen niet lekker. Hij (Kramer, red.) heeft mij een keer gebeld voor advies. Toen heb ik gezegd: misschien moet je een keer twee weken uit de publiciteit blijven."

"Als je week in week uit voor problemen zorgt, dan moet je het wel bij jezelf gaan zoeken natuurlijk. Hij appte mij wel eens en het is verder echt een prima jongen. Een beetje afwijkend gedrag, maar dat is op zich wel grappig als je zo iemand hebt. Beter dan alleen maar van die saaie voetballers die de hele dag alleen maar doen wat de trainer zegt", besluit Kieft.

