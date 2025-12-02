Vier keer per week schuift René van der Gijp aan als vaste gast bij het populaire tv-programma Vandaag Inside. Maar soms ploft de ex-voetballer neer in zijn stoeltje met het idee dat hij net zo goed thuis had kunnen blijven.

Binnen het Vandaag Inside-trio van presentator Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp heeft de voormalig speler van PSV en Oranje een unieke rol. Genee is de aangever die met vinnige opmerkingen de mensen aan tafel wakker wil schudden. Derksen hanteert de botte bijl en walst met kloeke meningen iedereen verbaal plat. En Gijp levert de gulle lach, spot en hilarische anekdotes.

Geen inspiratie

Maar niet voor niks verzocht Van der Gijp eerder dit jaar om een werkdagje per week over te slaan. Op woensdag zit hij niet in de studio. Hij heeft die rustdag nodig om de andere vier avondjes in de studio te verwerken.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp legt hij uit dat het soms erg hard werken is om zijn bijdrage te leveren. Want als je inspiratieloos aanschuift, dan krijg je niet ineens de aan-knop gevonden zodra de camera's draaien.

Niks

"Die werken nog altijd meer dan honderd uur per week", zegt Van der Gijp in de podcast over Johan Derksen en John de Mol van Talpa, dat de show produceert. Hij stipt aan dat zij leven om te werken, terwijl hij nou net de omgekeerde instelling heeft: werken om te leven.

"Er zijn avonden bij Vandaag Inside dat ik gewoon niks heb”, vertelt Gijp. “Dan is er niks gebeurd en was er niks op tv, op de oorlog in Oekraïne na. Maar verder heb ik niks. Dan denk ik: ik kan beter afbellen. Dat ik zeg: jongens, ik kom morgen wel."

Wierd Duk

Ook moet Van der Gijp niet zoveel hebben van Wierd Duk. De columnist geeft vaak op de woensdag, wanneer Van der Gijp vrij is, in VI zijn stevige mening over de politiek. "René van der Gijp wil niet meer naast me zitten, want die moet het echt van de snelle babbel en de lach hebben", zegt de Telegraaf-journalist in Panorama. "Ik ben voor hem veel te serieus."