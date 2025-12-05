'Hij komt!', zo beloofde Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee. En inderdaad: Sinterklaas zette de studio van de talkshow weer compleet op de kop op vrijdag 5 december.

"We zijn een beetje gespannen, maar stiekem weten we het", zo opende Genee de uitzending, verwijzend naar de komst van Sinterklaas. Al werd daarna twijfel gezaaid, toen er een filmpje werd vertoond van de Sint in de studio van RTL Tonight. Was hij overgelopen?

Na een half uurtje brak Sinterklaas dan toch in. Marco Louwerens, tot oktober 2023 directeur televisie bij Talpa Network, maakte zijn entree vergezeld door een paar zwoel dansende vrouwen. Eenmaal aan tafel aangeschoven maakte hij gast Chris Woerts verbaal af. "Ach Chrisje Woerts is er ook. Die lult maar raak elke dag."

Verdomme

Terwijl hij de studio enterde, deed Sinterklaas nog alsof hij in gesprek was met RTL Tonight. "Ik kan de Johan Derksen van RTL worden", foeterde hij, maar de deal ging kennelijk niet door. En dus moest hij zijn kunstje opvoeren voor SBS 6.

"Het is toch niet leuk dit?", mopperde hij nog, terwijl hij handjes uitdeelde aan het publiek. "Kutzooi!", baalde hij daarna verder. "Serieus? Koekoek? Ik ben aan vakantie toe. Ik heb er geen zin meer in. Elke keer zeg ik dat het de laatste keer is. En dan ben ik een ruggengraatloze visstick en dan zit ik er weer."

Cadeautjes

Sint-Nicolaas had ondanks zijn bar slechte humeur wel wat cadeaus met zich mee. Zo kreeg Derksen de award 'Befkoning 2025' en was er een enorme bloemenvaas met het likeurtje Blue Curaçao voor Renè van der Gijp. Rond het WK voetbal 2026 wil Vandaag Inside de show opnemen op dat eiland.

Directeurtje als Sinterklaas bij Vandaag Inside

Het is een kleine traditie dat Louwerens verkleed als Sinterklaas de boel op stelten zet bij Vandaag Inside. Ook in 2024 was hij rondom de verjaardag van de goedheiligman present in de studio. Op een fatbike maakte directeurtje een spectaculaire entree, maar na een aantal geslaagde grappen had hij ook nog een mooi liedje.

Na een introductiefilmpje reed Sinterklaas op een fatbike dwars door een muur heen, om vervolgens rondjes om de tafel te gaan rijden. Dit tot hilariteit van de heren aan tafel. Daarna ging hij aan tafel zitten om samen met Johan Derksen, René van der Gijp, Wilfred Genee en Alfred Verlinden terug te kijken op het afgelopen jaar.