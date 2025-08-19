Tegen het einde van de eerste aflevering van een nieuw seizoen Vandaag Inside ging het maandag over Jan Boskamp (76). De voormalig speler van onder meer Feyenoord was vroeger een vaste gast van de show. Hoe is het nu met hem?

Vaste kijkers van Vandaag Inside en de voorgangers van het programma kunnen het zich meteen voor de geest halen: een lachende Boskamp die gespeeld boos een speelse mep uitdeelt aan pakweg René van der Gijp. 'Jongen, wat loop jij nou te eikelen', of iets dergelijks zei hij dan.

Maar Boskamp kon het niet meer opbrengen om naar de studio van het programma te rijden. Hij woont in België en als hij op en neer rijdt naar Hilversum, dan kost hem dan een uurtje of vijf op een dag. Zijn lichaam kan dat niet meer bolwerken.

'Het gaat nu hard hè?' zegt René van der Gijp

René van der Gijp vertelde maandag in Vandaag Inside dat hij onlangs contact had met Boskamp. "Ik had wel een beetje met hem te doen. Ik was met Jan bij Feyenoord tegen Fenerbahce. Het gaat nu hard hè?"

Daarmee doelt Gijp op het overlijden van prominente voetballers van Feyenoord die hun hoogtijdagen hadden in de jaren 60 en 70. Onlangs overleed bijvoorbeeld Rinus Israël, die met Feyenoord diverse grote prijzen won en aanvoerder was van het succeselftal dat in 1970 de Europacup I en de wereldbeker veroverde.

De dood

"Ik zag dat hem dat heel wat doet. Wim Jansen, Joop van Daele, Ove Kindvall. Hij zegt: 'Het is zo kut. Overal waar je nu komt, gaat het over de dood. Daar word ik niet vrolijk van.'"

Derksen haakt in met een persoonlijke herinnering. "Ja, Jan is van mijn generatie. Ik lag met Jan in dienst. We waren van dezelfde lichting. Ik speelde het kampioenschap van Nederland in het jeugdvoetbal met Jan, in 1966."

Longontsteking bij Jan Boskamp

In 2022 belandde Bosman op de intensive care met onder anderen een longontsteking. "Ik heb op een dag tegen mijn dokter gezegd: Laten we er maar mee stoppen, ik hoef niet meer."