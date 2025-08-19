De kop is er af voor Vandaag Inside. Het programma rondom Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee keerde maandagavond na een lange afwezigheid weer terug op de buis. De comeback van het trio gaf meteen genoeg stof tot napraten, zeker vanwege eerdere uitspraken van Derksen.

De Snor had vlak voor de terugkeer van het programma namelijk zijn mening openlijk gedeeld met de pers. Hij wilde koste wat kost voorkomen dat het programma een circus zou worden. Van hem mag het allemaal wel een tandje serieuzer, zoals vorig jaar ook al duidelijk werd. Dat lukte echter maar voor een deel.

Derksen houdt het twee minuten vol

Dat vindt Mark Koster althans, in zijn column voor De Telegraaf. De journalist had de woorden van Derksen uiteraard ook gelezen, maar zag dat er in de praktijk niets van terechtkwam tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. "Twee minuten hield hij het vol, en toen was hij zelf de gangmaker van het circus waarin hij niet meer wil optreden", zo schrijft Koster.

Bloedserieus gesprek over hond Johan Derksen

Al vroeg in de uitzending werd er namelijk een bloedserieus onderwerp aangesneden. Deze zomer overleed de geliefde hond van Derksen en zijn partner. Volgens Derksen was het alsof er een familielid overleed, Genee condoleerde hem nogmaals met het verlies. Duidelijk werd dat de geliefde van Derksen geen nieuwe hond wil omdat ze dit verlies niet nog eens wilt meemaken. De serieuze toon verdween echter door Derksen zelf. "Het zijn gruwelfeiten die je eigenlijk niet wilt weten, tot De Snor ook nog opbiechtte dat hij vaak met het beest lag mee te likken. In de studio grinnikte het publiek."

En dat is volgens Koster een teken aan de wand. Want volgens hem moet het programma ook niet te serieus zijn. "Feiten doen er toe, maar bij VI weet je ook: de rest is luim, de andere helft is ernst, maar ook die moet je niet te serieus nemen. Derksen is heerlijk consequent inconsequent, en van hem pikken we het."

Overigens bleek Derksen bij zijn terugkeer wel degelijk serieus. Hij hield onder meer een betoog over de zorgen die hij heeft over migratie en was uitgesproken over Jack van Gelder, die in De Oranjezomer enorm fel was tegen politicus Henri Bontenbal. Ook heeft weer een nieuwe politieke partij waar hij grenzenloos vertrouwen in heeft. Koster zag het ook. "De lijsttrekker van 50Plus is zijn nieuwe held. Ik vrees nu al voor zijn toekomst."