René van der Gijp onthult waarom hij minder vaak aanschuift bij Vandaag Inside: 'Daar krijg ik meer energie van'

René van der Gijp heeft sinds het begin van 2025 een vaste vrije dag. De oud-voetballer schuift al maanden niet meer op woensdag aan bij Vandaag Inside en heeft inmiddels onthult wat hij met die extra tijd doet.

Van der Gijp had zoals gewoonlijk woensdag een avondje vrij, maar toch was de oud-voetballer op televisie te zien. Hij was namelijk te gast in het programma De Reünie. De voormalig international van het Nederlands elftal werd in de uitzending herenigd met zijn oude ploeggenoten uit de tijd toen hij bij Sparta Rotterdam in de jeugd speelde.

'Daar krijg ik een stuk meer energie van'

Het ging dus veel over voetbal, maar ook het privéleven van Van der Gijp kwam ter sprake. Zo vertelde hij over wat het verlies van zijn ex-partner, die in 2016 plotseling overleed, met hem heeft gedaan. Ook ging hij kort in op waarom hij sinds het begin van dit jaar minder vaak in Vandaag Inside te zien is.

"Ik ben gestopt op woensdag omdat ik dan met mijn kinderen en aanhang uit eten wil", vertelde de oud-voetballer in het programma. "Daar krijg ik een stuk meer energie van. Dat vind ik leuk en ik vind het leuk dat mijn kinderen het gezellig hebben met mij."

Relatieproblemen

Dat Van der Gijp vijf dagen in de week op televisie te zien was, zou ook voor spanningen in zijn privéleven hebben gezorgd. Er waren zelfs geruchten over een mogelijke scheiding tussen hem en zijn vrouw Minouche, maar zij liet in duidelijke bewoordingen weten dat een breuk niet aan de orde was. Wel gaf ze toe dat het maken van vijf uitzendingen ervoor zorgde dat Van der Gijp prikkelbaar was.

Vaste vervanger

Doordat Van der Gijp in zijn nieuwe contract wist af te dwingen dat hij niet meer op woensdag aanschuift, moest Vandaag Inside op zoek naar een vervanger van hem. Die werd uiteindelijk gevonden in Albert Verlinde. De theaterproducent was al vaker te gast in het programma, maar is sinds januari dus wekelijks op de woensdag van de partij.