De NK afstanden waren afgelopen weekend het startschot van het nieuwe schaatsseizoen. Waar het publiek in Thialf genoot van de strijd om de nationale titels viel het toernooi minder in de smaak bij de heren van Vandaag Inside. Daarbij moest ook oud-topschaatser Erben Wennemars het ontgelden.

In Thialf streden de schaatsers de afgelopen dagen om de nationale titels en ook waren er tickets voor de eerste World Cups van het jaar te verdienen. Voor schaatsliefhebbers kwam er daarmee een einde aan het lange wachten, want zij hadden sinds maart niet meer naar een officiële wedstrijd kunnen kijken. Dat we René van der Gijp en Johan Derksen niet tot die doelgroep hoeven te rekenen, werd maandag in de uitzending van Vandaag Inside wel duidelijk.

Van der Gijp keek een dag eerder naar talkshow RTL Tonight en daar was Wennemars te gast om over de NK afstanden te praten. "Die komt ons aanpraten dat schaatsen de grootste sport ter wereld is...", begint de oud-voetballer, die de voormalig topschaatser zelfs 'een druiloor' noemt.

'Ik was pislink'

Ook Derksen heeft het niet zo op Wennemars. "Hij doet net alsof de hele wereld uit schaatsen bestaat", reageert de markante tv-persoonlijkheid op zijn collega. "Als je er naast zit dan ben je na een half uur al horendol."

Achter de woorden van Derksen over het schaatsen blijkt ook nog wat persoonlijk leed schuil te gaan: "Ik was zondag pislink. Ik zat naar dat politieke programma te kijken en plotseling krijg je Studio Sport. Dan beginnen ze om kwart over twaalf met schaatsen en ze houden nooit meer op. Echt verschrikkelijk."

Olympisch seizoen

Hoewel ze er bij Vandaag Inside dus geen fan zijn van het schaatsen zullen ze de komende maanden nog vaak genoeg geconfronteerd worden met de sport. Over drie maanden staan namelijk de Olympische Winterspelen op het programma en daar moeten de Nederlandse rijders voor flink wat medailles gaan zorgen. Tot die tijd staan er echter nog allerlei wedstrijden op het programma, waaronder enkele World Cups en het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT).

