PSV kan een grote rol spelen in de strijd om de derde plaats tussen FC Twente, NEC en Ajax. De landskampioen kan Ajax mogelijk dwarsbomen. Bij puntenverlies van PSV kan FC Twente daarvan profiteren in het Philips Stadion. René en Willy van de Kerkhof zijn duidelijk: zij hopen op een goed resultaat voor de Tukkers.

René van de Kerkhof vindt het héél logisch dat veel mensen in het Philips Stadion zondag zullen juichen voor FC Twente. "We hebben pas een FC Twente-sjaaltje gekregen, dus die doen we dan maar om", vertelt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "We zijn daar begonnen en groot geworden, dus wij gunnen FC Twente de derde plaats van harte", voegt broer Willy eraan toe.

Afkeer richting Ajax

Volgens René heeft het echter ook te maken met zijn afkeer richting rivaal Ajax, zo verklaart hij. "Ik sprong gisteren nog een gat in de lucht toen ik op mijn telefoon zag dat het 1-2 stond bij Ajax. Ik riep: Yes! Mijn vrouw vroeg wat er aan de hand was en ik zei dat Ajax achterstond. Toen zei ze dat ik niet zo raar moest doen, maar ik vind dat gewoon leuk", zegt het PSV-icoon, die in totaal ook maar liefst 47 interlands voor Oranje speelde.

Zijn tweelingbroer, 63-voudig international, kan zich niet helemaal vinden in die gevoelens. "Het is wel leuk als Ajax play-offs moet spelen, maar als je heel eerlijk bent dan moet je je toch afvragen: godverdomme, hoe kan het toch dat Ajax zover is afgezakt? Ik hoop echt dat Jordi Cruijff het voor elkaar krijgt dat ze PSV weer meer tegenstand geven komend jaar."

Géén rekening houden met Ajax

Ajax kende de afgelopen jaren weinig succes. Vorig seizoen leek de club lange tijd op weg naar de landstitel, maar in de beslissende fase trok PSV alsnog aan het langste eind. Ook dit seizoen verloopt zéér moeizaam voor de Amsterdammers. René ziet daarom voorlopig geen hoofdrol weggelegd voor Ajax. "Normaal gesproken duurt het wel twee of drie jaar voor je weer een team hebt dat om de prijzen speelt", besluit René van de Kerkhof.

