Oud-teammanager David Endt is teleurgesteld in Ajax en de wijze waarop John Heitinga de laan uit is gestuurd. "De club is uiteindelijk in een vroeg stadium bezweken aan de druk die is ontstaan", ziet hij. Dat is spijtig, vindt hij voor de nog jonge Heitinga. "Ze kenden de opgave en de kwaliteiten van John. Als jonge trainer ben je soms kwetsbaar, dat hadden ze moeten meenemen in de beslissing."

David Endt, die John Heitinga al vanaf zijn 17e kent, is ontdaan na het ontslag van de trainer van Ajax. Niet eens vanwege het persoonlijke vlak, maar meer dat Ajax kennelijk de foute keuze heeft gemaakt. "Ik ben pijnlijk verrast. Ik had met name gehoopt dat Ajax langer voet bij stuk zou houden", spreekt hij uit tegen Sportnieuws.nl.

Een te zware kar

Hij legt uit wat hij bedoelt: "Ze zullen met het volle verstand voor hem hebben gekozen, met alle moeilijkheden die eraan vastzitten. Het is jammer dat ze uiteindelijk zijn bezweken in een vroeg stadium onder de druk die is ontstaan en dat is ook weer verzwaard door het statement van de supportersvereniging."

Endt zag Heitinga tomeloze inzet tonen, net als dat Hedwiges Maduro en Robert Maaskant eerder al vertelden tegen deze website. "Hij is voor een kar gespannen die te zwaar was voor een weg met te veel hobbels", is de poëtische conclusie van Endt.

Een vakman

"Er is altijd een vakman nodig bij Ajax. Dat ben je niet alleen wanneer je inhoudelijk goede dingen hebt maar ook levenservaring en diepgelaagde ervaring op hoog niveau. Dan ben je als jonge trainer wat kwetsbaar en dat moet je meenemen in de beslissing om iets te doen." Endt vindt dat daar een verantwoordelijkheid voor de club had moeten liggen.

Volgens Endt is er ook wat mis in de selectie. Dat heeft niet veel met kwaliteit te maken, want dat vindt hij ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar. "De onzekerheid binnen de groep duidt op pure kwaliteit op hoog niveau. Als je Ajax wil zijn en mee wil doen op het hoogste niveau, dan moet de gemiddelde kwaliteit hoger zijn dan dat nu is. Maar ook dat was van tevoren bekend. Niemand heeft gezegd dat ze Messi en Yamal in huis hebben. Ze wisten waar ze het mee moesten doen."

Nobele gedachte

Dat Heitinga en zijn staf de laatste periode veel aanpassingen deden in de speelwijze, wees op een bepaalde onwetendheid. Maar voor Endt zijn dat vooral de klassieke clichés. "Het was een nobele gedachte om terug te gaan naar de spelprincipes waar Ajax mee wil spelen. Terwijl het misschien goed is om wel vast te houden aan de eigen filosofie. Maar als het verandert en het lukt niet meteen, dan wordt de onzekerheid groter. Iedereen let er namelijk op, dat hoort bij Ajax en dat is logisch. Daar moet je tegen bestand zijn als club, trainer en spelers."

De grote vraag is: wat nu? Endt schetst een profiel. Erik ten Hag lijkt hem geen logische optie: "Hij heeft zichzelf ook een andere status aangemeten, of dat is voor hem gedaan. Die zit hoog op financieel gebied. Het vertrek van Keizer en Heitinga gaat de club ook weer geld kosten in de periode waarin geld bespaard moest worden. Dan kan men het niet veroorloven om Ten Hag direct 5 miljoen te geven."

Het profiel

Het profiel dat hij wél schetst: "Gezien de druk die erop ligt vraagt om een absolute vakman en dat ben je niet binnen een paar jaar. Dan moet je een trainer hebben die zeer ervaren is en psychologisch goed beslagen ten ijs komt binnen een groep die dat nodig heeft. Een man die met een filosofische blik kijkt naar wat er gebeurt."

Ron Jans

Volgens Endt zou Ajax er goed aan doen om in de Eredivisie rond te kijken. "Als je goed nadenkt en je kijkt naar Nederland, en je ziet hoe een man als Ron Jans met een zekere wijsheid en menselijke capaciteiten meer is dan alleen een trainer... Daarvan zou je zeggen: dat is een man die bij Ajax past. Maar de keuze valt op een bepaalde manier niet op hem. Hij heeft ook een persoonlijkheid en weet ook wat voor wespennest Ajax is. Heb je dat ervoor over om daar nog energie in te steken? Maar ik vind wel dat als je kijkt naar profielen, dat hij daar wel in past", getuigt Endt.