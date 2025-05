Rico Verhoeven komt met vervolg op politiebezoek: grof geschut wordt ingezet

Het zijn drukke tijden voor Rico Verhoeven. De Nederlandse kickboksgrootheid heeft nog minder dan een maand op topfit te verschijnen voor een nieuw cruciaal gevecht, maar buiten de ring moet er ook een hoop gebeuren. Gelukkig zit er schot in de zaak.

Verhoeven kondigde vorig jaar aan samen met zijn verloofde Naomy van Beem een huis te kopen. Dat moest echter flink gerenoveerd worden en daar lijkt de 35-jarige nu écht mee te zijn begonnen. Op Instagram deelt hij wat beelden die er niet om liegen: het grof materiaal wordt het pand gesloopt.

Een paar dagen geleden kwam de politie nog op bezoek bij Verhoeven. Toen was hij samen met zijn kinderen het pand kort en klein aan het slaan. Verhoeven stelde de agenten gerust door toen mede te delen dat het pand 'morgen plat zou gaan'. Er is in ieder geval niet meer van over. In de YouTube-video lichtte de Brabander zijn plannen toe: "Het moest gewoon weg, we gaan er wat nieuws bouwen. Stap 1: alles slopen."

i Rico Verhoeven heeft een nieuw project en daar gaat nog wat werk kosten © Instagram

Overigens stond Verhoeven niet de hele dag toe te kijken. Later op de dag deelde hij namelijk een video van een wandeling. Daarnaast liet hij zijn gezicht ook in de gym zien, waar hij de nodige oefeningen afwerkte.

Veelbesproken gevecht Rico Verhoeven

Dat Verhoeven flink moet trainen, is niet zo gek. Binnenkort wacht hem namelijk een belangrijk titelgevecht. Tijdens Glory 100 komt hij op 14 juni in actie tegen de Rus Artem Vakhitov. Over het duel was een hoop te doen, zeker bij collega's van Verhoeven. Zo vond onder anderen rivaal Jamal Ben Saddik het nodige van het gevecht. Verhoeven reageerde op zijn beurt dan weer door te zeggen dat wat hem betreft Ben Saddik überhaupt niet meer in de ring mag staan vanwege de nodige perikelen in, rondom en buiten de ring.

Verhoeven kondigde vorig jaar al aan dat hij het nodige geld zou steken in een verbouwing. Toen won hij liefst een half miljoen dollar dankzij zijn zege bij Glory Grand Prix. De kickbokser lijkt die knaken dus voor deze renovatie te gebruiken.