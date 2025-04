Rico Verhoeven pakt jaar na binnenslepen van half miljoen door met groots project

Rico Verhoeven wist precies waar hij de 500.000 dollar voor het winnen van het achtmanstoernooi aan ging uitgeven. Nu, ruim een jaar later, gaat hij verder met het grootse project.

"Renoveren, let's go", zei Verhoeven op 10 maart 2024 tegen Sportnieuws.nl toen hij de vraag kreeg wat hij met het geld ging doen. De kickbokser won destijds liefst een half miljoen dollar, omgerekend ruim 450.000 euro. De architect had hem op de dag van het toernooi nog een bericht gestuurd. "Hij liet weten dat we super enthousiast kunnen zijn. Het wordt heel mooi."

In de maanden die volgden verbouwden hij en zijn partner Naomy van Beem het huis in Amsterdam al aan de binnenkant. Hij omschreef het huis als 'een droomlocatie aan het water' bij RTL Boulevard. En de samenwerking tussen het stel verliep uitstekend: "We hebben dezelfde smaak, dus meubels uitzoeken is easy. Zo is shoppen zelfs nog leuk."

Grootse project gaat verder

En nu gaat ook de tuin op de schop, zo is te zien in de Instagram Stories van Verhoeven. Op het eerste shot zien we hoe iemand in een graafmachine de weg in de tuin vrijmaakt. Daarna volgt er een foto van zijn huis met de enorme berg puin ernaast. 'Een paar uur later', schrijft hij erbij. Vervolgens volgt er ook nog een beeld vanuit de opgeruimde, maar baggerige tuin.

Het lijkt niet bij de binnenkant én buitenkant van het huis te blijven. In februari deelde Verhoeven al eens een geheimzinnige story vanuit een van de ABC-eilanden. Hij filmde namelijk een strand, met stenen en water, op een vooralsnog onbekende locatie. 'Het zicht vanuit ons toekomstige huis', schreef hij bij de video, gevolgd door wat emoji's van een palmboom op een eiland.

Kickbokscarrière van Rico Verhoeven

Verhoeven stapt op 14 juni weer de ring in om opnieuw zijn titel te verdedigen. De 35-jarige kickbokser heeft de wereldtitel bij Glory al ruim tien jaar in handen. De nieuwste uitdager bij de zwaargewichten is Artem Vakhitov. The King of Kickboxing noemt de Rus één van zijn zwaarste tegenstanders ooit.

"Deze man wint van 99% van de zwaargewichten, 100.000%. Waarom? Omdat hij nadenkt over wat hij doet, hij heeft incasseringsvermogen, én hij heeft conditie. Dus in alles wat hij doet, heb ik het gevoel alsof ik in de spiegel kijk. Dat is hoe hij de sport benadert en daarom is hij ook jarenlang de lichtzwaargewichtkampioen geweest," licht Verhoeven toe bij Sportnieuws.nl.