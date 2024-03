Rico Verhoeven geeft 500.000 dollar direct uit met zijn vriendin: 'Het wordt heel mooi'

Rico Verhoeven stond zaterdagavond in het Gelredome met een dikke cheque van 500.000 dollar onder zijn arm. Dat geld wordt in zijn nieuwe huis gestoken. "Renoveren, let's go", reageert de kampioen van het achtmanstoernooi bij Glory voor de camera van Sportnieuws.nl.

De architect stuurde Verhoeven zaterdag nog een bericht dat de plannen klaar zijn. "Hij liet weten dat we super enthousiast kunnen zijn. Het wordt heel mooi."

Verhoeven was zaterdagavond bij de Glory Grand Prix de grote man. Na drie gevechten stond hij met de trofee en de bijbehorende cheque in zijn handen. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. Na zijn tweede partij ontstond er een opstootje met buitenstaander Jamal Ben Saddik en in de finale tegen Levi Rigters ging hij ook één keer verrassend naar de grond.

Trots op Verhoeven

In de ring vierde kampioen Verhoeven zijn zege met zijn vriendin Naomy van Beem en één van zijn kinderen. "De andere drie waren lekker thuis. Iedereen is enorm trots. Ik heb wel lekker snel naar huis gebeld. Zij waren ook enorm trots en blij natuurlijk dat papa weer had gewonnen."

Verhoeven stelde tegenover Sportnieuws.nl dat hij zich kinderen met zijn zwaarbevochten zege weer iets heeft laten zien. "Ik zeg altijd tegen mijn kinderen: wanneer geven wij op? Wij geven nooit op papa. Wij staan altijd één keer meer op. Daar op de grond is niets te vinden. Sta gewoon op en probeer het opnieuw."

Uiteindelijk haalde Verhoeven na de slijtageslag opgelucht adem. "We hebben het even spannend gemaakt", doelde Verhoeven op die ene keer dat hij door Rigters uit het niets naar de grond werd gewerkt. "Maar we hebben het toch weer kunnen doen." The King of Kickboxing had in de finale zijn opponent Rigters immers in drie ronden vakkundig gesloopt.