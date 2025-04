Rico Verhoeven noemt 'spiegel' Artem Vakhitov één van zijn moeilijkste tegenstanders ooit: 'Hij ging er gewoon overheen'

Onlangs werd aangekondigd dat Artem Vakhitov de uitdager wordt van Rico Verhoeven tijdens het titelgevecht op Glory 100, een speciaal tweedaags jubileum evenement. Terwijl niet iedereen Vakhitov als een serieuze bedreiging voor Verhoeven beschouwt, denkt de kampioen daar zelf anders over. "Deze man verslaat 99% van alle zwaargewichten", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

Onder andere Remy Bonjasky en Johan Derksen lieten publiekelijk weten Vakhitov niet echt een geduchte tegenstander te vinden voor Verhoeven. De kampioen zou niets te vrezen hoeven te hebben voor de Rus. Het lichtzwaargewicht vocht eerder voor Glory en wordt vooral herinnerd als de laatste persoon die Alex Pereira versloeg.

Geen UFC-contract

Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne kon Vakhitov een tijd lang niet meer in actie komen bij Glory en besloot hij een overstap te maken naar MMA. De Rus kwam dichtbij een rematch tegen Pereira, al dan niet in een octagon in plaats van in de ring. De UFC bood hem namelijk een contact aan. Echter sloeg hij dat aanbod voorlopig af. In plaats daarvan keert hij terug in de ring bij Glory om zich weer bezig te houden met kickboksen.

'Perfect voorbeeld hoe het fout kan gaan'

De gewichtsklasse waar de Rus normaal gesproken in actie kwam bij Glory, was ook onderdeel van de discussie over de vraag of hij wel een geduchte tegenstander voor Verhoeven zou zijn. Hij kwam namelijk altijd in actie in de light-heavyweight divisie, één divisie onder de heavyweight klasse waar Verhoeven twaalfvoudig kampioen is. De Rus moest tijdens de staredown dan ook even op zijn tenen staan om oog in oog met zijn tegenstander te komen.

Volgens Verhoeven is dat echter absoluut geen reden om te denken dat zijn tegenstander geen uitdaging voor hem is: "Als we kijken naar het verleden, dan heb je natuurlijk het gevecht tussen (Tyson, red.) Fury en (Oleksandr, red.) Usyk. Dat is gewoon een perfect voorbeeld waarbij we zien hoe het fout kan gaan als zwaargewicht. Toen zei men ook: 'Fury is drie koppen groter en 30 kilo zwaarder, dat wordt kat in het bakkie.' Nou blijkbaar niet, want Usyk ging er gewoon overheen," aldus het zwaargewicht tegen Sportnieuws.nl.

'Alsof ik in de spiegel kijk'

De twaalfvoudig kampioen zou Vakhitov dan ook bijna bovenaan zijn lijstje van zijn top vijf meest geduchte tegenstanders zetten. "Deze man wint van 99% van de zwaargewichten, 100.000%. Waarom? Omdat hij nadenkt over wat hij doet, hij heeft incasseringsvermogen, én hij heeft conditie. Dus in alles wat hij doet, heb ik het gevoel alsof ik in de spiegel kijk. Dat is hoe hij de sport benadert en daarom is hij ook jarenlang de lichtzwaargewichtkampioen geweest," licht Verhoeven toe.