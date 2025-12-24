Rico Verhoeven viert woensdag kerstavond met zijn gezin. Samen met verloofde Naomy van Beem deelt hij een liefdevolle kerstwens. De kickbokser werd ook nog verwend door zijn stiefzoon met een mooi cadeau.

Verhoeven heeft al lange tijd een relatie met Van Beem. Samen delen ze een mooi bericht op Instagram om de kerstdagen in te luiden. "We wensen jullie prachtige feestdagen", schrijft het koppel. "Mogen de dagen gevuld zijn met warmte, liefde en kostbare momenten met dierbaren."

Bij de liefdevolle tekst zijn een aantal romantische beelden te zien van Verhoeven en Van Beem. Ze poseren voor prachtig versierde kerstbomen en geven elkaar een innige zoen. Ook de kinderen zijn te zien, met een kerstmuts op.

Van Beem heeft één zoon uit haar eerdere relatie: Isaiah. De zwaargewichtkampioen heeft ook kinderen uit zijn vorige relatie met Jacky Duchenne: Mikayla, Jazlynn en Vince. Op kerstavond werden er in het gezin ook cadeautjes uitgepakt. Daarbij werd Verhoeven enorm verrast.

Groot cadeau

Hij kreeg namelijk een horloge van zijn 18-jarige stiefzoon. Het gaat om een model van het merk BOSS, zo deelt Verhoeven in zijn Instagram Story. "Dit is te veel", schrijft hij er geëmotioneerd bij, met een hartje voor Isaiah.

Andersom werd Isaiah dit jaar ook verwend. Hij kreeg ter ere van zijn achttiende verjaardag namelijk een auto. "Echt bijzonder dat we jou dit kunnen geven", zei Van Beem daar destijds over. "Ik zie hoeveel het voor je betekent en zolang die dankbaarheid op je gezicht staat, weet ik dat het goed zit."

Afscheid bij Glory

Verhoeven was tot voor kort dé kampioen bij de zwaargewichten van Glory. The King of Kickboxing heeft na twaalf jaar van alleenheerschappij zijn titel afgestaan. De 36-jarige topvechter wil zich gaan richten op andere disciplines, zoals MMA of boksen.

Er werd al gespeculeerd over een gevecht tegen UFC-vechter Derrick Lewis of bokslegende Anthony Joshua. "We hebben heel veel gesprekken en aanbiedingen gehad van diverse organisaties. Dat proces loopt nog steeds. Dat is wat ik er nu over kan zeggen", reageerde het team van Verhoeven tegen Sportnieuws.nl.