Robert Doornbos is opgeschrikt door een heftig incident. De Nederlander woont al een tijdje in Dubai en was daar aanwezig bij een vliegtuigshow. Daar voltrok zich echter een grote ramp, waar Doornbos ooggetuige van was. Hij deelde beelden van het tragische incident op zijn eigen sociale kanalen.

De Formule 1-analist en ex-coureur was aanwezig tijdens de Dubai Air Show. Samen met duizenden andere toeschouwers kwam hij naar de show met meerdere verschillende soorten vliegtuigen te kijken. In de middag ging het echter mis toen een straaljager neerstortte. De piloot die de controle verloor, kwam daarbij om het leven.

Daarmee werd de luchtvaartbeurs opgeschrikt door een ramp. Doornbos deelde de hele dag al beelden met allerlei hoogtepunten, maar schonk ook aandacht aan het ongeluk dat hij zag gebeuren. Hij plaatste op zijn Instagram Story een filmpje van de crash. Daar is te zien dat veel mensen ooggetuigen waren van de ramp, die ook zorgde voor een flinke rookpluim.

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Enkele uren geleden werd duidelijk dat de piloot is overleden. De luchtvoorstelling werd desalniettemin hervat.

Doornbos woont in Dubai

Doornbos woont met zijn gezin sinds een jaar in de Verenigde Arabische Emiraten. De man die in 2005 en 2006 in de Formule 1 reed, voelt zich prettig in zijn nieuwe woonland. "Het is een veilig land, ik hoef niet meer over m'n schouders te kijken of iemand mijn horloge pikt. En de zakelijke kansen zijn enorm", vertelde hij eerder.

In Dubai heeft het gezin, bestaande uit Doornbos, zin vrouw Chantal Bles en kinderen Josh en Jada er ook al een verhuizing op zitten. Vorige week werden de spullen overgebracht naar een andere woning in Dubai. "Daar gaan we weer", aldus de ex-Red Bull-coureur. "Never a dull moment hier in huize Doornbos/Bles. Het is nog maar elf maanden geleden dat we hier naartoe gingen verhuizen. Maar nu doen we het echt goed. Nu blijven we zéker twee jaar."

Te zien bij Ziggo Sport

Nederlanders hoeven hem echter niet helemaal te missen. Doornbos is nog veelvuldig te zien op Ziggo Sport. Daar is hij als analist te zien en te horen, vaak wel vanuit Dubai, over het Formule 1-seizoen.