Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos woont inmiddels al weer enkele maanden in Dubai. De 43-jarige Nederlander is nu weer even terug in Nederland en dook op bij de première van de veelbesproken F1 The Movie, met Brad Pitt in de hoofdrol. Doornbos is blij dat zijn gezin de verhuizing naar het Midden-Oosten zo goed oppakt.

De twee kinderen van Doornbos en vrouw Chantal Bles voelen zich volgens de Formule 1-analist 'als een vis in het water' in de Verenigde Arabische Emiraten. "Echt waanzinnig, op school doen ze het ook goed", zegt Doornbos in gesprek met Shownieuws over zijn zoon Josh en dochter Jada. "Ze spreken heel goed Engels en zelfs een beetje Arabisch. Dat is hun geheimtaal. Als ze op de achterbank zitten, denk ik: 'Waar hebben jullie het over?'. Dan moet ik doorrijden en zegt hij (Josh, red.) 'yalla, yalla' (Arabisch voor 'kom op', red.)."

Veertig graden

Doornbos vindt het 'geweldig om te zien wat het doet met het hele gezin'. De verhuizing bevalt dus uitstekend. "Dat je heel erg met elkaar bent. Het is een veilig land, ik hoef niet meer over m'n schouders te kijken of iemand mijn horloge pikt. En de zakelijke kansen zijn enorm." Toch is het niet alleen maar mooi en fantastisch. Het kan extreem warm worden in Dubai, zoals nu het geval is. De temperatuur aldaar loopt tegen de veertig graden.

Vakantieplannen

Vandaar dat Doornbos en z'n gezin het geen probleem vonden om weer even in Nederland te zijn. "Het is wel een beetje erg heet nu, dus we gaan nu eerst een maandje door Europa reizen en gaan dan weer terug", onthult Doornbos de vakantieplannen van het gezin. De Nederlandse première van F1 The Movie was niet zo'n sterrengala als dat een dag eerder was in Londen. Daar kwam hoofdrolspeler Brad Pitt zelf naar de eerste vertoning. Niet alleen hij, maar ook internationale sterren als Lewis Hamilton en Ed Sheeran stalen de show op de rode loper.

GP van Oostenrijk

Of Doornbos fysiek aanwezig is tijdens de GP van Oostenrijk komend weekend, is niet bekend. Max Verstappen is natuurlijk wel in Spielberg om met Red Bull Racing de 'thuisrace' van het team te rijden. Hij moet zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn goed te maken in de jacht op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1.