Ziggo Sport-analist en ex-Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft een miljoenenwinst te pakken. Hij verkocht zijn herenhuis in Amsterdam-Zuid voor een prachtig bedrag en dat is goed nieuws voor zijn portemonnee.

Doornbos en zijn vrouw Chantal Bles leken toe aan een verhuizing. Hun huis in Amsterdam stond al een tijdje te koop, maar is nu eindelijk verkocht. De 43-jarige Doornbos reed tussen 2005 en 2006 elf keer in de Formule 1 en heeft jarenlange ervaring in andere autoklasses.

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is 'zo enorm verliefd': 'Dat belooft wat' Oud-coureur en Formule 1-analist Robert Doornbos heeft een romantisch bericht gedeeld op Instagram. Hij is 'enorm verliefd' en droomt van een mooie toekomst. Dit jaar lijkt alles te kloppen.

Verhuizing naar zandbak

De laatste jaren is Doornbos een graag geziene analist in tv-programma's over Formule 1, met name bij Ziggo Sport. Maar zijn werk is niet per se om financieel rond te komen. Dat blijkt wel uit de verkoop van zijn herenhuis.

Doornbos en zijn vrouw verkochten het pand voor liefst 2,61 miljoen euro, zo weet de website Bekende Buren. Het huis is daarmee wel onder de originele vraagprijs verkocht. In september kwam het huis op de markt voor liefst 3,1 miljoen euro. Het liefdeskoppel is verhuisd naar Dubai.

Lachende Robert Doornbos filmt halsbrekende toeren van emotionele Kjeld Nuis: 'Kijk nou uit' Kjeld Nuis is direct na zijn vakantie weer aan het werk gegaan. Niet als schaatser, maar voor het goede doel. Samen met voormalig Formule 1-coureur en analist Robert Doornbos bestuurt hij de 'catcher car' tijdens de Wings for Life World Run, die dient als bijzondere finishlijn.

Miljoenenwinst

Ondanks de verlaging van de vraagprijs blijft er een mooie winst over voor Doornbos. Ze kochten de woning in 2019 voor een magere 1 miljoen euro en vestigden er een hypotheek op van ruim 1,4 miljoen euro. Bekende Buren rekende uit dat Doornbos en zijn vrouw een winst maken van bijna 1,2 miljoen euro.

Het huis heeft een woonoppervlakte van 328 vierkante meter, verdeeld over vier verdiepingen. De grootte zal misschien een reden van de verkoop zijn geweest. De woning telt liefst vier slaapkamers. Daarnaast ligt er een tuin van 103 vierkante meter en een ruim dakterras.

Oud-topvoetballer Frank Rijkaard maakt miljoenenwinst door slimme investering Oranje-legende Frank Rijkaard blijkt niet alleen succesvol op het veld, maar ook op de vastgoedmarkt. De oud-voetballer van onder meer Ajax en AC Milan plukt inmiddels volop de vruchten van een slimme investering in zijn Amsterdamse stulpje. Binnen een week verkocht hij al één van de verdiepingen van zijn pand, en incasseerde daarmee direct een miljoenenbedrag.

Grand Prix van Oostenrijk

Max Verstappen verloor in Canada de strijd van George Russell, maar sloeg een belangrijke slag in het wereldkampioenschap ten opzichte van concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri. Dit weekend heeft het Formule 1-circus vrij, maar op zondag 29 juni staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma.

De 'thuiswedstrijd' voor Red Bull Racing wordt gereden op de Red Bull Ring. Verstappen schreef de race in 2018, 2019, 2021 en 2023 op zijn naam. Vorig jaar won Russell.