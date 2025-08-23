De familievakantie van Formule 1-coureur Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet zit er op. Maar het koppel blikt terug op een liefdevolle periode met het hele gezin. De Braziliaanse geeft vertederende details prijs.

Dat doet ze op haar eigen Instagramaccount. Ze deelt romantische beelden van haarzelf met Verstappen. Het model en de Red Bull-coureur liggen hand in hand te zonnen op het dek van een boot. Bovendien poseert Piquet met haar armen om de Nederlander heen voor de camera, met de zee op de achtergrond.

Maar de 36-jarige zoomt ook (letterlijk) in op een aantal details van haar vakantie. Zo fotografeert ze de voetjes Lily, de dochter van Piquet en Verstappen die in april geboren werd, en de sproetjes van Penelope, de 6-jarige dochter van Piquet uit een eerdere relatie met Daniil Kvyat.

De meisjes zijn op meer vakantiekiekjes te zien, al wordt het gezicht van Lily altijd afgeschermd op sociale media. Toch plaatst Piquet een foto waarbij ze haar jongste dochter op haar arm draagt en eentje waarop Lily een romper en hoedje draagt met vissen erop. Helemaal in stijl voor het boottochtje dus.

Nino

Penelope slooft zich ook uit voor de camera en doet een zelfs een handstand. Maar het gezin heeft sinds dit jaar nog een vijfde lid, namelijk techel Nino. Ook die mocht mee op vakantie. De twee katten, genaamd Jimmy en Sassy, lijken wel te zijn thuisgebleven.

Drukke F1-kalender

Verstappen heeft een volle kalender door het F1-wereldkampioenschap. Hij windt er echter geen doekjes om dat hij zijn spaarzame vrije tijd het liefst doorbrengt met zijn familie. De viervoudig wereldkampioen zal dan ook ongetwijfeld genoten hebben van de tijd die ze samen doorbrachten in Italië.

Aan de vakantie komt later deze maand weer een eind. Volgend weekend moeten Verstappen en co weer vol aan de bak. Dan wordt het Formule 1-seizoen hervat met een bijzondere race. Tienduizenden Nederlandse fans verzamelen zich dan weer in Zandvoort voor de Nederlandse race, die sinds 2021 weer terug op de kalender verscheen. Hij wist drie edities te winnen, maar moest de zege vorig jaar aan Lando Norris laten.

F1-wereldkampioenschap

De viervoudig wereldkampioen lijkt dit jaar een vijfde titel op rij te kunnen vergeten. De achterstand op de McLarens van Norris en WK-leider Oscar Piastri is gigantisch en lijkt gezien het niveauverschil van de auto's onoverbrugbaar. Desalniettemin maakte de Nederlander duidelijk dat hij in 2026 ook gewoon voor Red Bull Racing blijft rijden.